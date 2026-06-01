Entre lágrimas, Barbie Vélez hizo un desgarrador descargo contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

Con firmeza, le pidió a su expareja que no vuelva a mencionarla: “Quiero hablarlo después de 10 años y decirle: no hables nunca más de mí, que si querés hablar, que sea para pedir perdón y cerrá el orto, flaco, cerrá el orto”. Y agregó: “Yo no soy más la nena esa de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Yo tengo 30 años, pasaron 10 años, mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas”.

En medio de la tensión, Nazarena Vélez acompañó a su hija con un gesto de amor: “Te amo, hija”. Barbie, quebrada, cerró con una reflexión que expuso la diferencia entre ambos: “Pasa que es difícil, yo entiendo que es difícil también no tener gente que te ama, no tener una familia hermosa que te contiene y que te ama, debe ser difícil, debe ser muy difícil”.

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Cómo fue la separación de Fede Bal y Barbie Vélez

La separación de Barbie Vélez y Fede Bal en 2016 fue uno de los episodios más mediáticos y conflictivos de la farándula argentina, marcada por denuncias cruzadas de violencia y un proceso judicial que terminó con ambos sobreseídos.

La relación entre Vélez y Bal comenzó con gran exposición mediática, pero pronto derivó en crisis y acusaciones. En 2016, tras una fuerte pelea, Barbie denunció a Bal por lesiones agravadas y violencia de género. El actor, por su parte, presentó una contrademanda en la que la acusaba de agresiones físicas, destrozos en su departamento y amenazas.

El caso llegó a Tribunales y se convirtió en un tema central en los medios. Tras meses de investigación y declaraciones, la Justicia resolvió el sobreseimiento de ambos, sin condenas. Este desenlace no apagó el impacto mediático ni las repercusiones personales que la ruptura dejó en los protagonistas.