Diputados convocó formalmente a una sesión especial para interpelar a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones

¿Por qué los citan?

El artículo 71 de la Constitución Nacional habilita a cada Cámara a convocar a los ministros para recibir explicaciones, con la obligación de asistir y participar del debate, salvo que se imponga una excepción fundada. La herramienta, si bien poco frecuente, puede activarse por decisión de la mayoría del cuerpo legislativo.

La citación fue emitida en forma de notas oficiales dirigida a cada uno de los diputados, y cuenta con la firma del secretario parlamentario Dr. Adrián Pagan, con fecha del 13 de octubre. Opositores vienen reclamando explicaciones sobre políticas macroeconómicas, inflación y acuerdos con organismos internacionales (en el caso de Caputo) y del escándalo ANDIS para Karina y Lugones.

No es común que un ministro de Economía sea interpelado formalmente por la Cámara de Diputados, aunque el mecanismo existe desde la reforma constitucional de 1994. En ocasiones anteriores, su utilización se vinculó a contextos de crisis o decisiones de alto impacto social.

Desde el oficialismo no confirmaron si los ministros se harán presentes. Si bien Caputo y Karina estarán en la gira con Javier Milei en Estados Unidos, el fin de la misión está previsto para el miércoles a las 8 de la mañana. Tiempo suficiente para que se presenten después del mediodía en el Congreso.