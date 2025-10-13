En vivo Radio La Red
Política
Cámara de Diputados
Congreso

Diputados convocó formalmente a una sesión especial para interpelar a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones

El ministro de Economía deberá asistir a la Cámara baja el 15 de octubre al mediodía, tras una resolución votada en sesión plenaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue citado formalmente por la Cámara de Diputados para presentarse el próximo 15 de octubre a las 12:00 horas, en el marco de una sesión convocada según lo previsto en el artículo 71 de la Constitución Nacional. La citación se formalizó tras una resolución adoptada por el Pleno durante la sesión del 8 de octubre. Más tarde, a las 14 se convocó a Karina Milei y Mario Lugones para que den informes sobre el escándalo de ANDIS.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de citarlo/a para el día 15 de octubre de 2025 a las 12:00 horas, a la sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la cual ha sido citado el Ministro de Economía Lic. Luis Caputo, conforme lo resolviera el Pleno en sesión de Cámara del día 08 de octubre de 2025”, indica la convocatoria a los diputados firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagan.

La sesión se llevará a cabo en el recinto de la Cámara baja, donde Caputo deberá responder las preguntas formuladas por los diputados nacionales sobre distintas cuestiones económicas, incluyendo el presupuesto 2026 y para conocerse los detalles del acuerdo con Scott Bessent. La modalidad está prevista por la Constitución para requerir informes a los ministros del Poder Ejecutivo.

En términos similares se convocó a otra sesión para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones.

¿Por qué los citan?

El artículo 71 de la Constitución Nacional habilita a cada Cámara a convocar a los ministros para recibir explicaciones, con la obligación de asistir y participar del debate, salvo que se imponga una excepción fundada. La herramienta, si bien poco frecuente, puede activarse por decisión de la mayoría del cuerpo legislativo.

La citación fue emitida en forma de notas oficiales dirigida a cada uno de los diputados, y cuenta con la firma del secretario parlamentario Dr. Adrián Pagan, con fecha del 13 de octubre. Opositores vienen reclamando explicaciones sobre políticas macroeconómicas, inflación y acuerdos con organismos internacionales (en el caso de Caputo) y del escándalo ANDIS para Karina y Lugones.

No es común que un ministro de Economía sea interpelado formalmente por la Cámara de Diputados, aunque el mecanismo existe desde la reforma constitucional de 1994. En ocasiones anteriores, su utilización se vinculó a contextos de crisis o decisiones de alto impacto social.

Desde el oficialismo no confirmaron si los ministros se harán presentes. Si bien Caputo y Karina estarán en la gira con Javier Milei en Estados Unidos, el fin de la misión está previsto para el miércoles a las 8 de la mañana. Tiempo suficiente para que se presenten después del mediodía en el Congreso.

