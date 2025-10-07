En vivo Radio La Red
Política
Diputados
DNU
CONGRESO

En medio del escándalo con Espert, Diputados busca limitar el uso de los DNU y tratar interpelaciones a Karina y Lugones

La Cámara de Diputados se prepara para debatir la reforma a la Ley de DNU, que limita las atribuciones del Presidente. Se esperan, además, pedidos para remover a Espert de su cargo como diputado y el tratamiento de una veintena de proyectos.

En medio del escándalo con Espert, Diputados busca limitar el uso de los DNU y tratar interpelaciones a Karina y Lugones
Leé también La oposición convocó a una sesión en Diputados para tratar la reforma a la ley de DNU y avanzar con la remoción de Espert
La oposición busca emplazar varios temas para que avancen en sus respectivas comisiones. (Foto: A24).

El orden del día contempla una veintena de proyectos, entre los que sobresale la reforma a la Ley de DNU, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que, de aprobarse, recortaría atribuciones al presidente Javier Milei.

pese-a-los-cuestionamientos-dentro-del-gobierno-el-presidente-javier-milei-sostuvo-a-jospe-luis-espert-en-todo-momento-foto-reutersagustin-marcarian-IOUC2ZY6D5ACHMLH4GXDGFD5AQ

Entre las propuestas más sensibles figuran los pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a raíz de los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También se buscará emplazar a comisiones para que se avance con la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusado de incumplir la Ley de Discapacidad.

Otro de los puntos del temario se encuentra dirigido contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para que presente un informe sobre las consecuencias del eventual blindaje financiero, en paralelo con un proyecto que ratifica la potestad del Congreso para autorizar empréstitos en moneda extranjera. Ambos expedientes serán girados a comisión por falta de dictamen.

La tensión por Espert

Aunque Espert ya renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto, su situación continúa generando divisiones dentro y fuera del oficialismo. En el recinto se prevé que algunos sectores impulsen directamente su expulsión de la Cámara, un planteo que incluso parte del peronismo más duro no respalda.

El pedido será impulsado por la Izquierda y por el exradical Facundo Manes, aunque no cuentan con la mayoría especial necesaria.

Hay tres iniciativas presentadas para remover a Espert de su cargo como diputado, por el cual tiene fueros. Una pertenece al diputado Facundo Manes (Democracia Para Siempre), otra de Vilma Ripoll (Izquierda) y una tercera de Victoria Tolosa Paz junto a un grupo de legisladores de Unión por la Patria, sin el aval de las autoridades del bloque ni del sector kirchnerista.

Ninguna de esas propuestas figura en el temario, por lo que para incorporarlas será necesario el voto de tres cuartas partes del cuerpo, trámite que puede habilitarse si cualquier diputado lo solicita.

Otros temas en discusión

La sesión incluirá también un emplazamiento a la comisión de Presupuesto, ahora sin Espert al frente, para que fije fechas concretas de trabajo y dictamen. La oposición teme que el oficialismo repita la maniobra del año pasado y deje caer el Presupuesto, mientras que desde La Libertad Avanza insisten en que prefieren tratarlo después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

Por último, se prevé la votación de la designación de María Paz Bertero como Defensora del Niño, propuesta que surgió de la comisión bicameral y que divide posturas, ya que los libertarios se oponen a su elección

