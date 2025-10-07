En medio del escándalo con Espert, Diputados busca limitar el uso de los DNU y tratar interpelaciones a Karina y Lugones

La tensión por Espert

Aunque Espert ya renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto, su situación continúa generando divisiones dentro y fuera del oficialismo. En el recinto se prevé que algunos sectores impulsen directamente su expulsión de la Cámara, un planteo que incluso parte del peronismo más duro no respalda.

El pedido será impulsado por la Izquierda y por el exradical Facundo Manes, aunque no cuentan con la mayoría especial necesaria.

Hay tres iniciativas presentadas para remover a Espert de su cargo como diputado, por el cual tiene fueros. Una pertenece al diputado Facundo Manes (Democracia Para Siempre), otra de Vilma Ripoll (Izquierda) y una tercera de Victoria Tolosa Paz junto a un grupo de legisladores de Unión por la Patria, sin el aval de las autoridades del bloque ni del sector kirchnerista.

Ninguna de esas propuestas figura en el temario, por lo que para incorporarlas será necesario el voto de tres cuartas partes del cuerpo, trámite que puede habilitarse si cualquier diputado lo solicita.

Otros temas en discusión

La sesión incluirá también un emplazamiento a la comisión de Presupuesto, ahora sin Espert al frente, para que fije fechas concretas de trabajo y dictamen. La oposición teme que el oficialismo repita la maniobra del año pasado y deje caer el Presupuesto, mientras que desde La Libertad Avanza insisten en que prefieren tratarlo después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

Por último, se prevé la votación de la designación de María Paz Bertero como Defensora del Niño, propuesta que surgió de la comisión bicameral y que divide posturas, ya que los libertarios se oponen a su elección