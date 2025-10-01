En vivo Radio La Red
Karina no, pero Lugones sí: la oposición avanzó en el Senado con un pedido de interpelación al ministro de Salud

La falta de quórum frenó los pedidos para citar a Karina Milei y Guillermo Francos, pero la oposición logró aprobar la convocatoria al ministro de Salud por el caso del fentanilo adulterado, la crisis del Garrahan y el brote de dengue.

Las denuncias por presuntos pedidos de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), ocurridas durante la gestión de Diego Spagnuolo, derivaron en el Senado en pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, la falta de quórum en la comisión de Economía —presidida por el radical Pablo Blanco— postergó esas solicitudes. En cambio, sí avanzó la citación al ministro de Salud, Mario Lugones.

Leé también Mario Lugones se reunió con autoridades del Hospital Garrahan tras el conflicto salarial
La nueva administración del hospital Garrahan propuso mejorar el cobro de servicios que el hospital brinda al sector privado, revisar contrataciones y reducir estructura jerárquica. (Foto: prensa Hospital Garrahan)

En un plenario conjunto de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, se aprobó convocar a Lugones por tres temas: la crisis por el fentanilo adulterado, la situación del Hospital Garrahan y la propagación del dengue en el norte del país.

Los reclamos de la oposición

El reclamo partió del senador Sergio Leavy (UxP), quien señaló que Karina Milei debería explicar los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que también aparece mencionado Eduardo “Lule” Menem, como supuestos responsables de los pedidos ilegales en ANDIS.

El jefe del bloque de UxP, José Mayans, cuestionó que los funcionarios del Gobierno “no responden ningún pedido de informes” y sostuvo que, en ese contexto, la interpelación es la única vía para obtener respuestas. “Lo más normal es que un ministro venga al Parlamento a explicar las políticas públicas y no esquive las preguntas, incluso de su propio oficialismo. El país no tiene presupuesto hace dos años y eso genera una enorme inseguridad jurídica”, criticó.

Desde la oposición, el radical Blanco coincidió en que los ministros deben dar explicaciones, pero marcó diferencias. “Siempre hay que venir, tanto cuando son oficialismo como si son oposición. En el gobierno anterior (por el expresidente Alberto Fernández) los ministros no venían", reclamó a los legisladores del peronism.

A la vez, pidió que la presencia de Lugones se concrete después de las elecciones de octubre para evitar suspicacias de uso político. Su planteo fue respaldado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

La legisladora María Inés Pilatti Vergara (UxP) denunció que el Ministerio de Salud “dejó al Garrahan en una situación de abandono”, mientras que Alicia Kirchner apuntó contra el sistema de salud en general. La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) también presentó un proyecto de interpelación.

Por su parte, Lucía Corpacci insistió en que el Senado debe exigir explicaciones por el caso del fentanilo adulterado, que según la Justicia ya provocó más de un centenar de muertes. “La investigación deja al descubierto una problemática que se profundiza desde el 2024: la vulnerabilidad del sistema argentino en el control de drogas sintéticas y opioides, como el fentanilo, y la necesidad urgente de encausar todas las actividades realizadas por el ANMAT, para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicament”, afirmó.

Finalmente, el plenario incorporó a la comisión de Población, presidida por Stefanía Cora (UxP), que avaló el pedido de interpelación presentado por el senador Marcelo Lewandowski. Además de Lugones, también se convocará al nuevo titular de ANDIS, Alejandro Vilches, para que dé explicaciones sobre las auditorías realizadas en el organismo actualmente bajo sospecha.

