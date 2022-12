El Gobierno responsabiliza a la Selección y a Tapia por el abrupto final de la caravana pero todos miran a Aníbal Fernández y a Cerruti

Las mismas fuentes, al tanto de las conversaciones que mantuvieron Aníbal Fernández y Tapia durante el lunes y el martes, inclusive en medio de los improvisados cambios de planes del recorrido de la caravana, relataron a A24.com: "Desde un primer momento el líder de la AFA, Chiqui Tapia ya había dicho que no querían venir a la Rosada. Eso nunca estuvo en duda".

Desde el entorno del presidente confiaban poder convencer a la Selección de ir a la Casa Rosada. Aníbal Fernández se mostró este miércoles, el día después de los festejos como el único responsable y organizador del operativo de la caravana.

Chiqui Tapia VS Aníbal Fernández.jpg

Desde el kirchnerismo duro, mantuvieron un hermético silencio, pero algunos voceros elogiaron la actuación del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien relató también en declaraciones radiales que estuvo al frente del operativo en todo el trayecto que llevó a la Scaloneta desde Ezeiza (15 kilómetros por la Richieri) hasta que finalizó la caravana con la evacuación en helicópteros. Aníbal Fernández replicó: "Berni no organizó nada".

Así, los cruces entre nación y provincia de Buenos Aires por la seguridad, volvieron en medio del pase de facturas por los festejos de la Selección.

sergio berni.webp

También el debate interno entre funcionarios de Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires -el diálogo quedó cortado, reconoció Berni- que responsabilizó de todo lo que pasó al llegar a la autopista Dellepiane en la Policía Federal, que depende de Aníbal Fernández y el Ministerio de Seguridad porteño, con la policía de la Ciudad.

Más allá de las peleas de cúpulas políticas, en las mismas fuerzas de seguridad se preguntaron por qué no se dio la orden de vallar todos los accesos a los puentes que cruzan la Richieri y la General Paz, por donde tenía previsto pasar el micro descapotable de la Selección, lo que hubiera terminó con dos hinchas arrojándose desde un puente hacia el micro y fue el detonante de la evacuación en helicópteros de la Selección.

Festejos Selección 1.jpg

El clima en Casa Rosada el día después de los festejos de la Selección

Alberto Fernández elogió la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y la puso como "el modelo a seguir" en la pospandemia La oposición criticó duramente a Gildo Insfrán y pidió la intervención del Gobierno en el conflicto en Formosa

El Mundial terminó, y el día después los funcionarios volvían de a poco con la actividad normal a la Casa Rosada. Tras brindar una extensa entrevista telefónica a una radio, para dar por cerrada la polémica por los fallidos festejos y la foto con la Selección, el presidente tiene previsto viajar esta tarde a la provincia de Formosa para encabezar una serie de actos de inauguración de obras junto al gobernador del PJ, Gildo Insfrán.

Fernández habló en una entrevista radial, sobre las críticas que le hicieron por la ausencia de los jugadores en la Casa de Gobierno. “Hoy leí que en un diario que decía que Alberto Fernández era el único presidente que no recibió a un campeón. Puede ser por esa decisión que tomé de no mezclar la política con el futbol, porque cada vez que la política se mete en el fútbol arruina al club”, se defendió.

Buscó relativizar la polémica al recordar que tras la obtención de la Copa América tomó la misma decisión. “Me decían por qué no fui a ver al equipo al predio de la AFA y yo les decía que no era mi equipo, era de la Argentina”.

Reconoció que desde la AFA le transmitieron que la causa de la ausencia en la Casa de Gobierno era “el agotamiento”. “Yo los entiendo. Eran ellos, no yo el que ganó. Ganaron los que jugaron, no nosotros”, y redobló la apuesta: “Si soy el único presidente que no recibió a un equipo campeón del mundo, también digo que soy el único durante su mandato, una selección ganó la Copa América, la copa de Wembley y el Mundial”.

“Hay que dejar de pensar tanto en un mismo, hay que pensar en ellos. No es mía, no es del Frente de Todos o de la oposición, es de todos”, dijo en relación con el equipo que lideran Lionel Messi y Scaloni.

Fernández también se refirió a como espera terminar el año el gobierno, celebró que terminamos un diciembre distinto al comparar la alegría por la selección y la crisis de 2001, vaticinó mayor crecimiento de la economía y una baja de la inflación para 2023.

En tanto, el presidente no descartó postularse a la reelección: "veremos quién llega mejor posicionado", dijo sobre las candidaturas presidenciales del Frente de Todos.