Alberto Fernández responsabilizó a los jugadores por la fallida caravana: "Tenían la Casa de Gobierno, ellos hicieron otra cosa"

Sobre el mismo tema, el funcionario sostuvo: "No tengo el dato de que había jugadores que no querían ir a Casa Rosada, pero tampoco me preocupa. Hoy leía que soy el único que no recibió a un equipo campeón del mundo. Tal vez tenga que ver con mi decisión de no mezclar fútbol con política, porque ahí siempre pierden los hinchas. Los homenajeados eran ellos, no yo".

Y completó: "Ayer todo transcurrió con alegría, orden y sin grandes inconvenientes. Lo que ocurrió es que la caravana no pudo seguir por la gran cantidad de gente que había. Seguramente el presidente de la AFA (Claudio "Chiqui" Tapia),quería que fuera en mejores condiciones pero era muy difícil de organizar con las condiciones que había".

"No califico ni descalifico a nadie, todos habrán puesto su mejor voluntad. El objetivo estuvo cumplido con la alegría de la gente en la calle", concluyó Fernández en la entrevista radial.

El Gobierno vs. AFA tras la fallida caravana de la Selección Argentina

Chiqui Tapia VS Aníbal Fernández.jpg

El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández tomó el guante y salió al cruce del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "Chiqui" Tapia, luego de que los acusará de ser los culpables de coartar la caravana de la Selección Argentina.

En este orden, argumentó que"no fracasó el operativo de ayer" y dejó entrever en diálogo con Radio 10 que "mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tweet, nosotros ya sabíamos que Messi, De Paul y Di María estaban en el helicóptero".

"Él no planificó nada, yo tomé la decisión de sacarlos en helicópteros porque 'no se podía avanzar'. Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hacerlo, por eso los teníamos preparados", añadió el funcionario.

Entonces, arremetió de lleno: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.