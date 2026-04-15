Karina Milei busca apoyo de gobernadores para avanzar con la reforma electoral

Según pudo saber este medio, el encuentro con Karina Milei era un pedido que venían formulando Frigerio y Cornejo desde hace un tiempo. La Casa Rosada informó oficialmente que "durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación".

Entre otros temas de gestión, el Ejecutivo les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro de su territorio.

También en la cumbre se tocaron temas de "gestión más dura", como la "crisis fiscal de las provincias" a raíz de la caída de la coparticipación federal. Al respecto, los gobernadores se fueron con la promesa de la jefa política del Gobierno de avanzar en las concesiones de rutas nacionales que va a dar la Nación.

En ese sentido, la Casa Rosada dijo que "los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron su apoyo al rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional".

La cuestión electoral, en la agenda de la Casa Rosada con las provincias

eliminacion-paso-ley-omnibusjpg Una decisión de Javier Milei podría poner en jaque las elecciones del 2025. (Foto: Télam)

Otro de los temas de la cumbre, según confirmaron fuentes del Gobierno, fue el proyecto de ley de reforma política que anunció el Presidente para enviar al Congreso este año.

En la Casa Rosada aseguran que "aún no está del todo definido" y que antes de cerrar el texto del proyecto con los puntos que incluirá, buscan el aval de los gobernadores para garantizarse los votos.

"Se habló de si van a eliminar o no las PASO, si van a avanzar con la reforma electoral", y los tiempos que maneja el gobierno. De todos modos, admitieron las fuentes, "no se habló de la letra chica".

En la Casa Rosada, por ahora, lo único que confirman es la decisión de avanzar en la eliminación de las PASO. No les aclararon a los gobernadores si agregarán también la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos y la modificación de la Boleta Única Papel para que se aplique el año que viene en todas las provincias por igual.

El punto más controvertido, según admiten en el Gobierno, es el que busca cambiar el sistema de reparto de bancas del actual sistema proporcional a uno "uninominal" por distritos, que ya había presentado el oficialismo en la primera Ley Bases. Esto, sin embargo, fue rechazado por toda la oposición, y ni siquiera tuvo consenso entre los aliados del PRO.

Según confirmaron fuentes cercanas a los gobernadores a A24.com, Karina Milei también les planteó un análisis de la situación política nacional, de la situación política de las provincias, y de cómo está la oposición en esos distritos.

Aunque admiten que todavía es prematuro hablar de un eventual armado electoral de cara a las elecciones de 2027, cada uno marcó su posición sin cerrar las puertas a una alianza que impulse la reelección de Milei.