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Leandro Santoro con Novaresio: "Siento que Milei puede reelegir"

El legislador porteño consideró que las “ideas” que llevaron al Presidente al poder “todavía siguen teniendo apoyo popular” y advirtió que el oficialismo impulsa “un experimento social” que, según dijo, “va a salir mal”. Además, sostuvo que ve “probable” un segundo mandato libertario en 2027.

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Leandro Santoro participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).

Leandro Santoro participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).
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Dante Gebel estuvo en el programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: A24).

En un adelanto de la participación de Santoro en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrena esta medianoche, el legislador porteño confió sobre un eventual segundo mandato de Milei: "Yo siento que puede reelegir".

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"No creo que esté terminado. Creo que las ideas que dieron origen a Milei todavía siguen teniendo apoyo popular", sostuvo.

Además, advirtió que el Gobierno de Milei "no es de derecha" y "ni siquiera libertario". En contraposición, planteó que "es una mezcla, un Frankenstein" y argumentó que "cuando tiene que tocar el tipo de cambio, cuando tiene que pisar paritaria, ahí no hay libertad ni nada".

"Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de gente que está haciendo un experimento social que creo que honestamente va a salir mal", anticipó. Luego de cuestionar a la "crisis económica", "la pobreza" y "la desocupación" que le atribuyó al mileísmo, reconoció que "puede ocurrir que Milei tenga condiciones objetivas" como para "garantizar un nuevo periodo". "La veo difícil, pero creo que es probable", concluyó.

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