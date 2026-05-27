Leandro Santoro con Novaresio: "Siento que Milei puede reelegir"

Además, advirtió que el Gobierno de Milei "no es de derecha" y "ni siquiera libertario". En contraposición, planteó que "es una mezcla, un Frankenstein" y argumentó que "cuando tiene que tocar el tipo de cambio, cuando tiene que pisar paritaria, ahí no hay libertad ni nada".

"Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de gente que está haciendo un experimento social que creo que honestamente va a salir mal", anticipó. Luego de cuestionar a la "crisis económica", "la pobreza" y "la desocupación" que le atribuyó al mileísmo, reconoció que "puede ocurrir que Milei tenga condiciones objetivas" como para "garantizar un nuevo periodo". "La veo difícil, pero creo que es probable", concluyó.