El Gobierno, por sesiones extraordinarias en el Congreso: "Hasta ahora no convocaríamos"

GUILLERMO FRANCOS GOBIERNO.jpg

“Ustedes conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, saben que somos una minoría. Entonces, dependemos de preestablecer acuerdos para tratar los temas en el Congreso en extraordinarias. Hoy les diría que todavía no los tenemos, con lo cual en esta situación no convocaríamos”, explicó el ministro.

En tanto, Francos agregó: "No sé cuántos son los casos de senadores procesados, pero si vamos a tratar el caso del senador Kueider me parece que es razonable tratar el caso de todos los senadores que tengan una situación procesal similar".

Pese al anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales donde detallaba que la convocatoria se llevaría a cabo "entre el 5 y el 27 de diciembre", en Balcarce 50 dan por terminada la posibilidad de que el Congreso sesione a pedido del Ejecutivo en lo que queda de diciembre, aunque no descartan la posibilidad de hacerlo en febrero.

"Hoy, a las 12:20 no los tenemos. Hasta ahora, en diciembre, no convocaríamos", insistió Francos.

Asimismo, planteó: "Hoy no hay certezas. La mitad del PRO quiere y la otra no. En Innovación Federal y el radicalismo prima el ni, se seguirá trabajando, pero hasta ahora no hay acuerdo"