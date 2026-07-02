El Gobierno ve un cambio en el clima político del Congreso y prevé aprobar las leyes pendientes

La reforma a la ley de inocencia fiscal es una de las prioridades legislativas que Javier Milei fijó este miércoles durante el encuentro que encabezó en la Casa Rosada con todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Con esa ley, el Gobierno busca profundizar los incentivos para que los argentinos blanqueen los dólares que tienen "bajo el colchón" e ingresen al sistema financiero formal con mecanismos que limitan las sanciones de ARCA, pero que, a su vez, tienen por objetivo aumentar la recaudación fiscal a través del Régimen Simplificado de Ganancias.

Por otro lado, el Gobierno también analiza la estrategia y los respaldos que faltan para votar en el Senado las leyes pendientes, como los pliegos judiciales; inviolabilidad de la propiedad privada (que abre la posibilidad de venta de tierras sin límites a extranjeros y modifica la ley de manejo del fuego); salud Mental; y los cambios al régimen de subsidios en servicios de gas, conocido como Zonas Frías.

Son todos proyectos enviados por el Ejecutivo este año y que ya tienen media sanción de Diputados, pero que quedaron trabados los últimos cuatro meses por la crisis política desatada cuando los bloques dialoguistas (el PRO, la UCR y provinciales) condicionaron su apoyo a la renuncia de Adorni. Ahora, coinciden cerca de Bullrich y de Karina Milei, "se van a acelerar todas las reformas" en el Congreso.

Según confirmó la senadora al término de la reunión del miércoles con Santilli y aliados en el Senado, la prioridad para tratar en la próxima sesión son estas leyes, que esperan sancionar antes del receso invernal. La reforma electoral y del Banco Central quedarán para más adelante, según coincidieron varias fuentes consultadas por A24.com.

Desde el Gobierno admitieron que "la reforma del BCRA es importante", pero fue apenas un anuncio, y "falta mucho" para empezar a tratar el proyecto en el Congreso, ya que se encuentra en plena etapa de elaboración y discusión interna.

La Casa Rosada hizo el anuncio como una señal institucional a los mercados para ratificar la decisión de mantener el equilibrio fiscal sin emitir pesos y eliminar de plano el financiamiento monetario del Tesoro a través del Banco Central.

Karina Milei y el nuevo orden en la mesa política

Las reuniones de mesa política son encabezadas por Karina Milei, que este miércoles volvió a mostrar centralidad en la conducción del oficialismo.

Fue ella quien convocó a los legisladores libertarios a la Casa Rosada y quien marcó las tres prioridades inmediatas para el Congreso: reforma política, régimen de Zona Fría y modificaciones a Inocencia Fiscal.

La nueva mesa integrada por el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; el futuro vicejefe, Ignacio Devitt; Martín, Lule Menem y Patricia Bullrich se reuniría el próximo martes en Casa Rosada. Allí, más allá de coordinar la estrategia y prioridades de los proyectos enviados al Congreso, buscarán mostrar un nuevo ordenamiento político interno y de comunicación en la cúpula del Gobierno.

La hermana del presidente se puso al frente del liderazgo de los bloques de diputados y senadores de LLA, mientras que Bullrich y Martín Menem verán acotado su accionar a la coordinación interna y en el recinto.

Santilli retoma la negociación con gobernadores

En el nuevo esquema de poder en la Casa Rosada, Santilli quedó al frente de la coordinación política del Gabinete y de la negociación con gobernadores, bloques aliados y legisladores dialoguistas.

Tras la convocatoria de Javier y Karina Milei a los bloques legislativos, Santilli arrancó en paralelo con las reuniones con gobernadores para destrabar la ley de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO en 2027.

El martes, antes de asumir, reunió a 13 gobernadores que fueron a la jura al Salón Blanco de la Casa Rosada, y un día después, por separado, Santilli recibió en su despacho a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ambos se fueron de la Casa Rosada con la promesa de apoyar la eliminación de las PASO.

A cambio, negocian más fondos de coparticipación, obras públicas y apoyo para el financiamiento, además de llegada de inversiones a sus provincias. Este jueves es el turno del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.