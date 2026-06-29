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Javier y Karina Milei reunirán a los bloques de La Libertad Avanza para definir la estrategia legislativa

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, convocaron a todos los diputados y senadores del oficialismo para el miércoles en Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, el jefe de Estado junto a la jefa de LLA, buscan centralizar la estrategia del oficialismo para destrabar los proyectos del Gobierno en el Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei reunirá este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza. Foto: Archivo Presidencia.
Karina Milei reunirá este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza. Foto: Archivo Presidencia.
Karina Milei reunirá este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza. Foto: Archivo Presidencia.

Karina Milei reunirá este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza. Foto: Archivo Presidencia.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, convocaron para este miércoles a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso con el objetivo de centralizar la estrategia oficialista en las próximas sesiones y retomar la iniciativa política tras la renuncia del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Según confirmaron a A24.comm dos altas fuentes de la Casa Rosada, Milei se sumará a la convocatoria planificada por su hermana y jefa política de LLA, luego de cancelar imprevistamente su participación de la Cumbre del Mercosur que se desarrolla entre martes y miércoles en Paraguay.

Ambos recibirán el miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas, de la Casa Rosada a los 95 diputados y a los 21 senadores de La Libertad Avanza que llegarán acompañados por los respectivos jefes de bloques: Patricia Bullrich (Senado) y Gabriel Bornoroni (Diputados).

Por la mesa política estarán además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

El encuentro servirá para la presentación oficial del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli y de su vicejefe de Gabinete de interior, Ignacio Devitt -ambos asumirán en sus cargos este martes- que ya integraban la mesa política como ministro del Interior y secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete de Adorni, respectivamente.

Karina formuló la convocatoria a través de mensajes en los grupos de WhatsApp de los legisladores oficialistas de ambas cámaras, para demostrar que todos los legisladores del oficialismo "responden al presidente".

Se trata de una estrategia para fortalecer la unidad en el oficialismo después de que la semana pasada se cayera la sesión en el Senado, y se evitara así, tratar los pedidos de interpelación contra Adorni.

A diferencia de la anterior reunión convocada para senadores en busca de apoyos para el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que faltaron varios senadores importantes como Bullrich. En esta oportunidad en la Casa Rosada esperan que haya asistencia perfecta, al considerar terminada la polémica tras la renuncia del cuestionado ex jefe de Gabinete.

Es que el Gobierno esperan destrabar varios proyectos de leyes enviados por Milei, pero que quedaron frenados en el Congreso por los pedidos de interpelación al ex jefe de Gabinete.

En ese estado se encuentran proyectos de reforma política y electoral, como la eliminación de las PASO y del financiamiento del Estado a las campañas electorales, las leyes de Propiedad Privada y manejo del fuego y venta de tierras, la ley de sociedades que impulsa la creación de empresas conducidas por Inteligencia Artificial, entre otras.

Karina y la nueva mesa política

Según pudo saber A24.com, seguirán formando parte de la mesa política parlamentaria el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem.

A ellos podría sumarse el funcionario que quedaría a cargo del área de Interior, que pasará a depender de la jefatura de Gabinete, Gustavo Coria, considerado muy cercano políticamente a Santilli. El funcionario ocupa actualmente la secretaría de Interior, y está a cargo de los vínculos con las provincias y municipios mientras hace de enlace con el Congreso.

Allí definirán la nueva estrategia parlamentaria, y cuándo convocarán a nuevas sesiones en Diputados y en el Senado, tras la caída del quorum la semana pasada por la polémica con Adorni.

El gobierno, con Santilli, Devitt y Coria a la cabeza, retomarán en los próximos días las negociaciones con gobernadores y bloques aliados como la UCR, el PRO, Provincias unidas y bloques provinciales, para intentar sancionar antes del receso del Congreso por las vacaciones de invierno, las leyes de Propiedad Privada y de sociedades.

Para el segundo semestre, después del Mundial, en el Gobierno esperan avanzar con la reforma electoral, que ya tiene tratamiento de comisiones pero en la que no hubo acuerdo para eliminar las PASO en las próximas elecciones de 2027.

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