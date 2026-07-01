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Santilli visitó el Congreso y activó negociaciones para impulsar la agenda legislativa del Gobierno

El jefe de Gabinete visitó por primera vez el Congreso desde su llegada al cargo y participó de una reunión con Patricia Bullrich, Martín Menem y bloques dialoguistas. El oficialismo busca avanzar con proyectos considerados prioritarios por Javier Milei y negocia una sesión para las próximas semanas.

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Diego Santilli encabezó su primera actividad en el Congreso como jefe de Gabinete al participar de una reunión en el Senado. (Foto: prensa Santilli)

Diego Santilli encabezó su primera actividad en el Congreso como jefe de Gabinete al participar de una reunión en el Senado. (Foto: prensa Santilli)

Diego Santilli encabezó este miércoles su primera actividad en el Congreso como jefe de Gabinete al participar de una reunión en el Senado con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y representantes de bloques aliados para coordinar la estrategia parlamentaria del oficialismo. A su vez, en Casa Rosada se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

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Los encuentros se produjeron en medio de las negociaciones para reactivar la agenda legislativa que había quedado postergada tras la caída de la sesión de la semana pasada y tuvo como eje el impulso de proyectos que el Gobierno considera prioritarios.

Entre las iniciativas que busca avanzar el oficialismo figura la ley de Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Durante la jornada, el presidente Javier Milei ratificó que se trata de una de las prioridades legislativas de la Casa Rosada.

El oficialismo busca avanzar con proyectos considerados prioritarios por Javier Milei y negocia una sesión para las próximas semanas. (Foto: archivo)

El oficialismo busca avanzar con proyectos considerados prioritarios por Javier Milei y negocia una sesión para las próximas semanas. (Foto: archivo)

También forman parte de la agenda otros proyectos pendientes, como Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca, que no pudieron ser tratados en la última sesión.

La intención de Bullrich es convocar a una sesión para avanzar con esas iniciativas, aunque el cronograma quedó condicionado por la convocatoria a Labor Parlamentaria realizada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para el próximo 8 de julio.

“La presidenta del Senado mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”, afirmó Bullrich al término de la reunión.

La senadora también señaló que el oficialismo buscará llegar a esa instancia con acuerdos cerrados en torno a varios proyectos. “Intentaremos llegar con el dictamen de tierras con todas las modificaciones que se han hecho”, sostuvo.

Sobre el trabajo parlamentario, destacó que “veníamos trabajando muy bien y muy avanzados todos los proyectos que se han enviado, que no son fáciles”.

Bullrich además consideró que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete puede facilitar la coordinación política entre el Ejecutivo y el Congreso. “Esta nueva situación va a ayudar a una dinámica muy importante”, expresó.

Los temas de la reunión con Bullrich y bloques aliados

La reunión encabezada por Bullrich reunió a representantes de LLA y espacios dialoguistas para coordinar el tratamiento de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en la Cámara alta.

Según manifestó a la prensa la ex ministra de Seguridad, además de la ley de Zonas Frías, se analizaron los avances de iniciativas vinculadas a salud mental, propiedad privada y el dictamen de tierras, junto con la estrategia para retomar el trabajo legislativo una vez reanudada la actividad parlamentaria.

Desde el oficialismo consideran que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral serán los principales ejes de la agenda durante el segundo semestre.

Santilli recibió a Jalil en Casa Rosada

Más temprano, Santilli mantuvo una reunión en Casa Rosada con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para avanzar en distintos temas de interés común entre la Nación y la provincia.

Durante el encuentro dialogaron sobre la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional y analizaron propuestas vinculadas al desarrollo económico de Catamarca.

Entre los temas abordados, Jalil planteó la posibilidad de crear una Zona Franca en Tinogasta.

También participaron de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella; y el senador nacional Guillermo Andrada.

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