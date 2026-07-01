Santilli visitó el Congreso y activó negociaciones para impulsar la agenda legislativa del Gobierno

La intención de Bullrich es convocar a una sesión para avanzar con esas iniciativas, aunque el cronograma quedó condicionado por la convocatoria a Labor Parlamentaria realizada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para el próximo 8 de julio.

“La presidenta del Senado mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”, afirmó Bullrich al término de la reunión.

La senadora también señaló que el oficialismo buscará llegar a esa instancia con acuerdos cerrados en torno a varios proyectos. “Intentaremos llegar con el dictamen de tierras con todas las modificaciones que se han hecho”, sostuvo.

Sobre el trabajo parlamentario, destacó que “veníamos trabajando muy bien y muy avanzados todos los proyectos que se han enviado, que no son fáciles”.

Bullrich además consideró que la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete puede facilitar la coordinación política entre el Ejecutivo y el Congreso. “Esta nueva situación va a ayudar a una dinámica muy importante”, expresó.

Los temas de la reunión con Bullrich y bloques aliados

La reunión encabezada por Bullrich reunió a representantes de LLA y espacios dialoguistas para coordinar el tratamiento de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en la Cámara alta.

Según manifestó a la prensa la ex ministra de Seguridad, además de la ley de Zonas Frías, se analizaron los avances de iniciativas vinculadas a salud mental, propiedad privada y el dictamen de tierras, junto con la estrategia para retomar el trabajo legislativo una vez reanudada la actividad parlamentaria.

Desde el oficialismo consideran que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral serán los principales ejes de la agenda durante el segundo semestre.

Santilli recibió a Jalil en Casa Rosada

Más temprano, Santilli mantuvo una reunión en Casa Rosada con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para avanzar en distintos temas de interés común entre la Nación y la provincia.

Durante el encuentro dialogaron sobre la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno nacional y analizaron propuestas vinculadas al desarrollo económico de Catamarca.

Entre los temas abordados, Jalil planteó la posibilidad de crear una Zona Franca en Tinogasta.

También participaron de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella; y el senador nacional Guillermo Andrada.