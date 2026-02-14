Anillo millonario, rosas y yate: así habría sido la propuesta de matrimonio de Mauro Icardi a la China Suárez
Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti revelaron cómo fue la supuesta propuesta de casamiento de Mauro Icardi a la China Suárez.
14 feb 2026, 21:03
Horas antes de que laChina Suárez y Mauro Icardi compartieran sus románticas fotos de San Valentín -donde se la vio a la actriz luciendo un anillo en el dedo anular muy parecido a uno de compromiso-, los periodistas Santiago Sposato, Fernanda Iglesias y Marcia Frisciotti adelantaron detalles de lo que sería la supuesta pedida de matrimonio.
"Hoy Icardi le va a pedir casamiento a la China Suárez cuando pasen por este lugar (la ubicación dice Maiden's Tower) con el chef privado que alquiló para el paseito", aseguró Sposato en una historia de Instagram.
Además, anticipó la ambientación: "El barco va estar decorado con docenas de rosas rojas", algo que efectivamente se vio en las imágenes que la pareja. "Menú: cordero para él y risotto para ella", completó Sposato.
Por su parte, Iglesias sumó información sobre el anillo: "En este Cartier de Istinye Park de Estambul, Mauro le compró el regalo de San Valentín a la China". Y añadió: "No le quiero arruinar la sorpresa a Eugenia, peeeero ¡parece que es un anillo de compromiso!".
La periodista Pochi de Gossipeame también aportó datos: "Habría también un relojito que hace juego con el anillín, tenemos exacto cuál es, pero no queremos spoilearlo". Y reveló: "¿Valor del anillito? 30 mil dólares aproximadamente". Finalmente, detalló: "El estuche tendría las iniciales 'M&E' en el interior y se lo entragaría en una cena en un Yate por el Bósforo".
Con estas revelaciones y las imágenes que la pareja compartió en redes, la versión de una propuesta de matrimonio se instaló con fuerza, sumando aún más expectativa alrededor de la relación entre Icardi y la China.
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín
En el Día de los Enamorados, Mauro Icardi volvió a sorprender a la China Suárez con una demostración de amor que se robó todas las miradas.
"Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín", escribió Icardi en el mensaje que acompañó la publicación, dejando en claro la intensidad de su sentimiento.
Las fotos no solo mostraron a la pareja disfrutando del momento, sino también los obsequios que él eligió para ella: una cartera Louis Vuitton verde, modelo My Capucines, dos ramos de rosas rojas -uno con forma de corazón-, además de osos de peluche y chocolates. La cartera llevaba un toque personalizado: una cadena con las iniciales “E” y “M” por Eugenia y Mauro.
La actriz, por su parte, sumó a la celebración compartiendo en sus historias de Instagram tres imágenes del encuentro romántico, una de ellas en formato collage, reforzando la atmósfera especial de la velada.
Y entre todo lo que se vio, hubo un detalle que no pasó inadvertido: la China luce un anillo en su dedo anular que recuerda a uno de compromiso. La pregunta quedó instalada entre los seguidores: ¿será que la pareja está lista para dar un paso más en su relación?