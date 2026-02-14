Anillo millonario, rosas y yate: así habría sido la propuesta de matrimonio de Mauro Icardi a la China Suárez

La periodista Pochi de Gossipeame también aportó datos: "Habría también un relojito que hace juego con el anillín, tenemos exacto cuál es, pero no queremos spoilearlo". Y reveló: "¿Valor del anillito? 30 mil dólares aproximadamente". Finalmente, detalló: "El estuche tendría las iniciales 'M&E' en el interior y se lo entragaría en una cena en un Yate por el Bósforo".

Con estas revelaciones y las imágenes que la pareja compartió en redes, la versión de una propuesta de matrimonio se instaló con fuerza, sumando aún más expectativa alrededor de la relación entre Icardi y la China.

Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín

En el Día de los Enamorados, Mauro Icardi volvió a sorprender a la China Suárez con una demostración de amor que se robó todas las miradas.

"Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín", escribió Icardi en el mensaje que acompañó la publicación, dejando en claro la intensidad de su sentimiento.

Las fotos no solo mostraron a la pareja disfrutando del momento, sino también los obsequios que él eligió para ella: una cartera Louis Vuitton verde, modelo My Capucines, dos ramos de rosas rojas -uno con forma de corazón-, además de osos de peluche y chocolates. La cartera llevaba un toque personalizado: una cadena con las iniciales “E” y “M” por Eugenia y Mauro.

La actriz, por su parte, sumó a la celebración compartiendo en sus historias de Instagram tres imágenes del encuentro romántico, una de ellas en formato collage, reforzando la atmósfera especial de la velada.

Y entre todo lo que se vio, hubo un detalle que no pasó inadvertido: la China luce un anillo en su dedo anular que recuerda a uno de compromiso. La pregunta quedó instalada entre los seguidores: ¿será que la pareja está lista para dar un paso más en su relación?

