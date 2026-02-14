Ataque de EE.UU. en el Caribe: bombardearon una presunta lancha vinculada al narcotráfico y murieron tres tripulantes

Las fuerzas militares estadounidenses atacaron este viernes una embarcación en el Caribe que, según indicaron, estaba vinculada a redes de narcotráfico que operan cerca de Venezuela. Los tres ocupantes murieron durante la acción.
El operativo se realizó en aguas internacionales cerca de Venezuela bajo la órbita del Comando Sur, que aseguró que la embarcación circulaba por rutas usadas por el crimen organizado y participaba en actividades ilegales.
El operativo se llevó a cabo en aguas internacionales identificadas por el Comando Sur como un corredor habitual utilizado por organizaciones criminales, de acuerdo con un mensaje difundido por el organismo en su cuenta oficial de X.
“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, señala el comunicado.
Según el parte, el bote “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”. La fuerza añadió que "ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida" durante la misión.
Con estas muertes, el total de víctimas fatales en operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico asciende a 133 desde agosto de 2025.
Durante los últimos días, el Comando Sur intensificó sus acciones en la región bajo el mando de Francis Donovan y ejecutó tres ataques.
Estas intervenciones cerca de Venezuela continúan pese a que Washington manifestó su respaldo al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El despliegue naval y aéreo estadounidense en aguas internacionales había comenzado previamente en el Caribe y fue antesala de la operación militar del 3 de enero que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a una prisión federal en Nueva York.