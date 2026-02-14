Ataque de EE.UU. en el Caribe: bombardearon una presunta lancha vinculada al narcotráfico y murieron tres tripulantes

Con estas muertes, el total de víctimas fatales en operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico asciende a 133 desde agosto de 2025.

Durante los últimos días, el Comando Sur intensificó sus acciones en la región bajo el mando de Francis Donovan y ejecutó tres ataques.

Estas intervenciones cerca de Venezuela continúan pese a que Washington manifestó su respaldo al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El despliegue naval y aéreo estadounidense en aguas internacionales había comenzado previamente en el Caribe y fue antesala de la operación militar del 3 de enero que derivó en la detención de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a una prisión federal en Nueva York.