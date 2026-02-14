Liberaron bajo fianza a Quique Felman tras pagar una cifra millonaria en Estados Unidos: ¿de cuánto fue el monto?

También informaron que los llevaban “al Resort World, un casino con poca antigüedad. Estamos hablando de un casino de dos, tres años, donde ya había antecedentes de lavado de dinero, con algunas maniobras extraordinarias”.

Felman habría quedado con una deuda millonaria en el casino, y en Nevada esas obligaciones se transforman en deudas con el fiscal tras tres meses de no pagarlas.

El caso expone un entramado complejo que involucra a periodistas, exfutbolistas y representantes, y que ahora está bajo la lupa de la Justicia estadounidense. La liberación de Felman bajo fianza marca un nuevo capítulo en una investigación que promete seguir dando que hablar.

angel quique felman

Qué había contado Ángel de Brito sobre la detención de Quique Felman

Ángel de Brito utilizó su cuenta de X para anunciar la apertura de una investigación en Estados Unidos que involucra tanto a periodistas deportivos como a exfutbolistas. El conductor de LAM señaló que el caso está relacionado con maniobras de lavado de activos y que ya hay nombres bajo análisis.

"Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas", escribió De Brito, confirmando que el alcance del expediente es mucho más amplio de lo que se pensaba inicialmente.

El periodista también describió cómo operaba el sistema: se convocaba a jugadores para participar en “presencias en casinos en Las Vegas” con todos los gastos cubiertos. Una vez allí, se imponían reglas muy estrictas: “Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”.