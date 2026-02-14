Bullrich defendió la reforma laboral: "Moderniza un sistema que tenía 43% de los trabajadores en la informalidad"

El Gobierno incluyó el Financiamiento Universitario dentro de las sesiones extraordinarias

El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto que amplía el período de sesiones extraordinarias del viernes 27 de febrero al sábado 28 de febrero. Y además, agregó en el temario el tratamiento de la ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.

La decisión se produce después de que el Gobierno rechazara aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, luego vetada por Javier Milei y restablecida más tarde con el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras legislativas.

La maniobra oficial busca saldar en un solo paso el conflicto presupuestario y, a la vez, cerrar los frentes judiciales abiertos —y esquivar eventuales sanciones penales— mediante la sanción parlamentaria de una legislación que sustituya a la vigente.