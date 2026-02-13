En vivo Radio La Red
Política
La Libertad Avanza
Axel Kicillof
CRUCE

La Libertad Avanza repudió los dichos de Axel Kicillof por comparar la reforma laboral con la dictadura

Legisladores provinciales presentaron un proyecto de declaración para cuestionar los dichos del gobernador, quien había comparado la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei con un plan de la última dictadura.

Kicillof había comparado la reforma laboral de Milei con la que quiso implementar Martínez de Hoz en la dictadura. (Foto: A24).

El mandatario provincial había cuestionado la iniciativa al afirmar que se trataba de un "proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura”.

El texto impulsado por legisladores oficialistas, ingresado en simultáneo en Diputados y el Senado de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso A24.com, expresa que buscan “declarar el repudio ante los dichos de un gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad”.

En el documento, los legisladores también señalaron que “las palabras del gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”.

Además, defendieron la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei y remarcaron que “la propuesta por parte del gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”,

Por último, sostuvieron que las expresiones del gobernador evidencian “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.

