Fin de los rumores: Wanda Nara confirmó su reconciliación con Martín Migueles con una frase contundente

Con estas publicaciones, la empresaria confirmó su relación con Migueles transformando su San Valentín en un verdadero acontecimiento público.

reconciliacion martin migueles wanda

san valentin wanda 1

san valentin wanda 2

Cuándo volvieron a mostrarse juntos Wanda Nara y Martín Migueles

En la previa del Día de los Enamorados, Wanda Nara volvió a ser protagonista en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en sus historias de Instagram una imagen que rápidamente despertó rumores sobre su vínculo con Martín Migueles.

La foto correspondía al cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. En un ambiente festivo, al aire libre y con una divertida fiesta de espuma, todo parecía un momento familiar más. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la postal había sido tomada originalmente por Migueles, quien la había subido primero en su perfil personal.

El hecho de que Wanda decidiera republicar esa misma imagen no fue visto como un gesto inocente. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al detalle, el reposteo fue interpretado como una señal de cercanía. Y para sumar más combustible a las especulaciones, minutos después la empresaria compartió en su feed un álbum con distintas fotos del cumpleaños de Francesca -que en realidad fue en enero, pero se celebró recientemente con temática de espuma-.

Entre esas imágenes, una resaltó especialmente: allí se lo ve a Migueles posando sonriente junto a Maxi López, la abuela Nora Colosimo y dos de los hermanos de la cumpleañera. Una postal que reforzó aún más las versiones de acercamiento.

En un escenario donde las redes sociales suelen anticipar lo que ocurre en la vida privada, la interacción pública entre Wanda y Migueles vuelve a instalar dudas sobre el presente de la relación. Para muchos, estas señales serían la prueba de que los conflictos quedaron atrás y que la reconciliación podría estar cada vez más cerca de confirmarse.

IG Wanda Nara y Martín Migueles 1