Fin de los rumores: Wanda Nara confirmó su reconciliación con Martín Migueles con una frase contundente
Wanda Nara confirmó su reconciliación con Martín Migueles en redes sociales con un mensaje contundente y un San Valentín lleno de gestos especiales.
14 feb 2026, 22:52
Después de tantas idas y vueltas, rumores y desmentidas, Wanda Nara decidió poner fin a las especulaciones y blanquear su reconciliación con Martín Migueles. La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde la empresaria y conductora dejó un mensaje contundente.
"Te amo", escribió la cantante de Bad Bitch sobre una foto de Migueles, en la que se lo ve de perfil con anteojos de sol. A esa historia de Instagram le sumó un emoji de un tarro de miel y una carita babeándose.
La mediática también compartió con sus seguidores cómo celebró San Valentín. "Hola MDQ", publicó junto a una postal de la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas. El gesto recordó al que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez, quien le regaló dos bouquet de flores, uno con forma de corazón por el Día de los Enamorados.
Para completar la jornada, Wanda subió otra imagen desde un hotel, mostrando un desayuno especial, con lo que dejó en claro que el festejo fue tan íntimo como cargado de detalles románticos.
Con estas publicaciones, la empresaria confirmó su relación con Migueles transformando su San Valentín en un verdadero acontecimiento público.
Cuándo volvieron a mostrarse juntos Wanda Nara y Martín Migueles
En la previa del Día de los Enamorados, Wanda Nara volvió a ser protagonista en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en sus historias de Instagram una imagen que rápidamente despertó rumores sobre su vínculo con Martín Migueles.
La foto correspondía al cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. En un ambiente festivo, al aire libre y con una divertida fiesta de espuma, todo parecía un momento familiar más. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la postal había sido tomada originalmente por Migueles, quien la había subido primero en su perfil personal.
El hecho de que Wanda decidiera republicar esa misma imagen no fue visto como un gesto inocente. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al detalle, el reposteo fue interpretado como una señal de cercanía. Y para sumar más combustible a las especulaciones, minutos después la empresaria compartió en su feed un álbum con distintas fotos del cumpleaños de Francesca -que en realidad fue en enero, pero se celebró recientemente con temática de espuma-.
Entre esas imágenes, una resaltó especialmente: allí se lo ve a Migueles posando sonriente junto a Maxi López, la abuela Nora Colosimo y dos de los hermanos de la cumpleañera. Una postal que reforzó aún más las versiones de acercamiento.
En un escenario donde las redes sociales suelen anticipar lo que ocurre en la vida privada, la interacción pública entre Wanda y Migueles vuelve a instalar dudas sobre el presente de la relación. Para muchos, estas señales serían la prueba de que los conflictos quedaron atrás y que la reconciliación podría estar cada vez más cerca de confirmarse.