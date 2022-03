El insólito error de Mario Ishii: pidió un minuto de silencio por "los caídos en Croacia"

Ishii, histórico intendente de José C. Paz y protagonista de un polémico video en donde hablaba de venta de droga en las ambulancias del municipio, cometió el furcio durante el inicio de la sesión legislativa de su municipio: “Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, un minuto de silencio”

Después del minuto de silencio, Ishii continuó con su mensaje pacifista, pero no corregió su error: “En un mundo que está detrás de una guerra, que en esta época pensaba que no iba a estar más. En el siglo XX tuvimos varias. Tuvimos Afganistán, Libia. No fueron menores que esta, pero de ninguna manera pueden costar vidas decisiones de algún dirigente. Estoy totalmente en desacuerdo con las guerras. Citaría a la paz”.

El polémico video de Mario Ishii: "Los tengo que cubrir cuando venden falopa con las ambulancias"

En julio de 2020, Mario Ishii fue noticia por un video que se difundió en las redes sociales. En las imágenes, el intendente dijo una frase que terminó en una causa judicial. "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias", dijo Ishii en un momento en el protagonizaba una discusión salarial con choferes de esos transportes médicos.

“Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", aseguró uno de los considerados barones del conurbano.

En la filmación, el propio Ishii asume la responsabilidad de encubrir a los empleados de Salud en el delito de venta de drogas. Luego, el Intendente aseguró que lo "sacaron de contexto" y precisó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".