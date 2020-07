Ishii, tras el video de la polémica: "Me sacaron de contexto, ojalá pudiese fusilar a los que venden droga"

El intendente de José C. Paz intentó aclarar sus dichos. "Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", dijo (Foto: Télam).

El intendente de José C, Paz, Mario Ishii, aclaró este sábado que sacaron de contexto sus dichos en un video divulgado ayer, en el que se dirigía a empleados municipales, y precisó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano, y aclaró: "Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área" de Salud, al dialogar esta mañana con radio Mitre.

Ishii fue filmado, hace un mes, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud, y que pedía mejores condiciones laborales.

En el mencionado video, a Ishii se le oye decir: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

Ante las repercusiones de sus dichos, Ishii explicó que "tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa" y lamentó que "esa frase sea inadmisible".

En esa línea, pidió que "vean todo el video, no solo 40 segundos", e insistió: "Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar".

LEÉ TAMBIÉN: Un pasajero fue baleado en un colectivo de la línea 338 en La Plata

En tanto, el jefe comunal peronista aseguró: "No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta", y remató: "Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga".

Ishii aclaró además que desde hace dos meses intervino el área de Salud de su municipio "ante diferentes irregularidades", y que el video en cuestión "es de hace un mes".

Los trabajadores municipales del servicio de ambulancias vienen reclamando desde hace tiempo por bajos salarios.

Fuente: agencia Télam