El jefe del gremio de los estatales se reunió con Cristina Kirchner y debatieron sobre "el Estado que viene"

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, uno de los gremialistas más críticos del Gobierno de Milei, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio para debatir sobre “la nueva estatalidad”, en el marco de la jornada “El Estado que viene para reconstruir la Patria”, organizada por el sindicato estatal. El encuentro se produjo en la víspera del evento, que se realiza en el predio recreativo de ATE en Burzaco. El encuentro tuvo lugar en San José 1111, donde Aguiar manifestó su solidaridad con la exmandataria por su detención con prisión domiciliaria.