El jefe del gremio de los estatales se reunió con Cristina Kirchner y debatieron sobre "el Estado que viene"

El secretario general de ATE Nacional mantuvo un encuentro con la expresidenta. Dialogaron sobre la “nueva estatalidad” y el rol de los trabajadores. Críticas a la gestión Milei.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, uno de los gremialistas más críticos del Gobierno de Milei, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio para debatir sobre “la nueva estatalidad”, en el marco de la jornada “El Estado que viene para reconstruir la Patria”, organizada por el sindicato estatal. El encuentro se produjo en la víspera del evento, que se realiza en el predio recreativo de ATE en Burzaco. El encuentro tuvo lugar en San José 1111, donde Aguiar manifestó su solidaridad con la exmandataria por su detención con prisión domiciliaria.

“La reunión con Cristina duró más de una hora y cobra fuerza el Encuentro Federal de Estatales que hemos convocado desde el sindicato. Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad, una propuesta que inmediatamente tuvo alto impacto y nosotros decidimos recoger el guante. Desde ATE decidimos aceptar ese desafío y además ratificar que los trabajadores debemos estar en el centro de esa discusión. Ese debate no lo delegamos”, expresó Aguiar tras la reunión.

El gremio de trabajadores del Estado es uno de los más golpeados por la política económica del Gobierno de Javier Milei. No solo sufrieron despidos sino que además los sueldos están prácticamente congelados desde que asumió la gestión libertaria. "El debate está abierto, requiere amplitud y sentido estratégico. Los trabajadores queremos estar sentados en la mesa de discusión, sabemos que es muy alta la responsabilidad que tenemos”.

El secretario general señaló que durante la conversación “surgió como preocupación el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como los asalariados formales pobres y el pluriempleo”. Según indicó, ambos coincidieron en que “la estrategia defensiva no alcanza y que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la nación una vez que este Gobierno concluya”.

“El Estado tiene que recuperar cercanía”, añadió Aguiar, quien también remarcó la necesidad de “desandar años de estigmatización sobre el empleo público”. El dirigente afirmó que “la gestión que suceda a la actual estará fuertemente condicionada”, por lo que consideró urgente debatir un nuevo modelo de gestión estatal.

En cuanto a la situación judicial de la presidenta del Partido Justicialista, Aguiar manifestó su "solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”, destacando la postura institucional del sindicato frente a la causa que involucra a la exmandataria.

