El jefe del gremio de los estatales se reunió con Cristina Kirchner y debatieron sobre "el Estado que viene"

“El Estado tiene que recuperar cercanía”, añadió Aguiar, quien también remarcó la necesidad de “desandar años de estigmatización sobre el empleo público”. El dirigente afirmó que “la gestión que suceda a la actual estará fuertemente condicionada”, por lo que consideró urgente debatir un nuevo modelo de gestión estatal.

En cuanto a la situación judicial de la presidenta del Partido Justicialista, Aguiar manifestó su "solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”, destacando la postura institucional del sindicato frente a la causa que involucra a la exmandataria.