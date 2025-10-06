El miedo a una derrota histórica precipitó la decisión sobre Espert y ahora el Gobierno busca relanzar la campaña

El problema no era Espert sino Milei. Porque a diferencia de otras candidaturas, esta la había decidido él en soledad. Un Javier Milei que no quiere meterse en política, que no suele tomar decisiones de rosca, que no suele conocer a los candidatos. Por eso era tan difícil bajarlo.

Y por eso, las distintas voces en el Gobierno pedían en público y privado a Espert que diera explicaciones. "El Profe" lo intentó. Fue a lo de Pablo Rossi en A24 e hizo agua; habló solo frente a cámara e hizo agua; dio una entrevista a Radio Mitre y no conmovió a nadie.

Hasta que finalmente se dio cuenta que el daño era mayor a la campaña que seguir adelante. Dio un paso al costado. Milei no se lo pidió.

Y el futuro...

Diego Santilli queda a cargo de la campaña. Es un hombre del PRO que desde el inicio de la gestión libertaria jugó a favor de Milei. No era el plan original de Karina tener un ajeno encabezando la boleta. Y mucho menos a uno que fue peronista, macrista, larretista, bullrichista... Pero es lo que hay.

Santilli sabe que no tiene mucho que hacer. Las cartas están echadas. Lo bueno, para él, es que si pierde por paliza es culpa de otro y si achica la diferencia es todo rédito político. "Va por la épica el Colo", decían en su entorno, conociendo las dificultades. Saben que incluso es probable que su cara no encabece la boleta única porque difícilmente la Justicia avale una reimpresión de todas las boletas por un solo candidato.

Empieza una nueva etapa en la campaña. Habrá que ver si ahora el candidato -Diego Santilli- y el Presidente Javier Milei pueden empezar a recorrer la Provincia y dar vuelta la página de una historia que cada vez parece más adversa.