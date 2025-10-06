En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

Leandro Paredes rompió el silencio y le envió un mensaje a Russo en medio de la preocupación por su salud

Miguel Ángel Russo no estuvo en el banco en la goleada 5-0 a Newell’s por problemas de salud. Leandro Paredes, Claudio Úbeda y el cuerpo técnico le dedicaron el triunfo y expresaron su preocupación mientras el DT continúa en reposo.

Leandro Paredes rompió el silencio y le envió un mensaje a Russo en medio de la preocupación por su salud

En la antesala de sumarse a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA, Leandro Paredes tuvo un gesto que no pasó desapercibido. El mediocampista, que se sumó como una de las figuras del triunfo de Boca sobre Newell’s por 5-0, tomó la palabra al terminar el partido y envió un mensaje directo a Miguel Ángel Russo, quien no estuvo presente en el banco por motivos de salud.

Leé también ¿Qué pasa con Russo? La declaración de Riquelme que encendió las alarmas en Boca
¿que pasa con russo? la declaracion de riquelme que encendio las alarmas en boca
image

“Es una victoria importante para todos. Queremos dedicársela porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo, así que le mandamos mucha fuerza”, dijo Paredes cuando le consultaron por la ausencia del entrenador.

El volante no solo puso el foco en lo futbolístico, sino también en lo humano, y verbalizó lo que gran parte del plantel siente por el DT. El triunfo, que significó el corte de una racha de tres partidos sin victorias, tuvo un valor simbólico extra.

Por qué no estuvo Russo frente a Newell’s

Miguel Ángel Russo, de 69 años, se encuentra en reposo luego de atravesar internaciones sucesivas en las últimas semanas. Según trascendió, tuvo primero una infección urinaria y posteriormente un cuadro de deshidratación. Aunque el club no brindó un parte médico oficial, la recomendación de los especialistas fue que detuviera su actividad hasta recuperar fuerzas.

La incertidumbre sobre su estado de salud todavía se mantiene, ya que Boca no dio precisiones sobre su evolución ni plazos de regreso. Por el momento, el cuerpo técnico continúa dividiendo funciones para sostener el trabajo día a día.

Quién estuvo a cargo del equipo ante Newell’s

Claudio Úbeda volvió a ocupar el lugar de Russo y condujo al equipo desde el banco por segundo partido consecutivo. Ya lo había hecho frente a Defensa y Justicia y otra vez lo hizo de manera coordinada con el entrenador, que siguió todo desde su casa.

En la conferencia de prensa posterior a la goleada, el exentrenador de la Selección Sub 20 sostuvo: “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguro nos ha estado viendo por televisión”. También reveló que Russo estuvo al tanto de todas las decisiones durante la semana.

“Durante la semana todo el cuerpo técnico estuvo en contacto con Miguel, que estuvo en su casa. Él está al tanto de todo lo que estuvimos haciendo, por más que no esté físicamente en el entrenamiento. Sabe las decisiones que hemos ido tomando, por eso le dediqué el triunfo. Queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, aseguró Úbeda.

Aunque el plan de juego se mantuvo y la goleada ante Newell’s ayudó a descomprimir la tensión, la figura de Russo sigue siendo central en lo anímico y lo organizativo. Su vínculo con el plantel, más su palabra dentro del vestuario, genera respaldo y tranquilidad. La ausencia física, aunque temporal, invita a estar atentos a su evolución.

En paralelo, la dirigencia evita apresurar definiciones y respeta los tiempos médicos. Por ahora, el cuerpo técnico seguirá trabajando en conjunto con Úbeda como voz visible y Russo comunicándose desde su casa.

Qué se sabe sobre la recuperación de Miguel Ángel Russo

Hasta el momento, solo se confirmó que Russo continúa un tratamiento vinculado a su enfermedad de base, lo que le impide abocarse de lleno a su labor cotidiana. Su entorno pide prudencia y privacidad, mientras el club mantiene un bajo perfil para evitar especulaciones.

Lo que sí es un hecho es que su estado generó una reacción generalizada de apoyo en el mundo Boca. Además del mensaje de Paredes y la dedicatoria del cuerpo técnico, distintos jugadores hicieron llegar su acompañamiento de manera interna.

El triunfo del domingo no solo significó tres puntos y una exhibición contundente. Fue, también, un gesto simbólico hacia el entrenador que, incluso a la distancia, sigue siendo el líder del proyecto futbolístico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Leandro Paredes Boca Russo
Notas relacionadas
Boca arrasó en La Bombonera: goleó 5-0 a Newell's y se subió a la punta del Torneo Clausura
La clasificación a la Libertadores, al rojo vivo: por qué la victoria de Boca perjudicó a River
La peculiar respuesta de Zoe Bogach cuando le consultaron por los rumores con Leandro Paredes y Mauro Icardi

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar