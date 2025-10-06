En vivo Radio La Red
El Gobierno pide a la Justicia reimprimir las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli

Tras aceptarle la renuncia a Espert, ahora Javier Milei espera que la justicia electoral bonaerense acepte la reimpresión de boletas para encabezar la lista de LLA con Diego Santilli.

Javier Milei apuesta a relanzar la campaña con diego Santilli mientras espera que la justicia acepte reimprimir las boletas para sacar la foto y el nombre de José Luis Espert. Foto:  ARchivo LLA.

El Gobierno pidió a la justicia electoral bonaerense que autorice la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizarán para las elecciones a diputados nacionales del 26 de octubre, para reemplazar a José Luis Espert -que renunció en medio del escándalo por sus vínculos económicos con un detenido acusado de narcotráfico- y en su lugar reubicar al diputado del PRO y en principio tercero de la lista, Diego Santilli.

Javier Milei y los preparativos para el show en el Movistar Arena, en medio dele scándalo por la renuncia de José Luis Espert, como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, este mismo lunes los apoderados legales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Albariño, eran los encargados de hacer la presentación formal ante el juez electoral Ramos Padilla, quien a su vez, tenía en sus manos la decisión final, sobre si acepta o no la reimpresión de boletas.

La duda en la Casa Rosada era este lunes si el juez aceptará la reimpresión de boletas, de cuyo costo se habrá que redefinir por un lado, quién se hace cargo del costo. El Estado nacional que ya pagó la primera tanda. Algunas voces dicen que debe pagarlo el partido LLA, por ser responsable del cambio de candidatos a último momento.

El oficialismo quiere que se aplique la ley 27.412, decreto 171/2019, artículo 7, por la que el candidato que renuncia es reemplazado por otro del mismo sexo que lo sigue en la lista, en este caso, otro varón, de acuerdo a la normativa de cupo de género. Pero en la Casa Rosada la mayor duda era si el juez considera que hay tiempo para hacerlo y redistribuir todas las boletas, debido al ajustado cronograma a menos de 20 días de las elecciones.

De la ratificación de Espert el viernes, a la aceptación de la renuncia: ¿por qué cambió Milei?

Una voz oficial de la Casa Rosada relató a A24.com, la versión “oficial” de la causa que desencadenó en la renuncia de Espert: “ante el daño que estaba causando a la campaña del gobierno, Espert estaba destrozado e insistió en renunciar”.

Pero en la intimidad de los pasillos de la Casa Rosada, se supo que, en realidad, la renuncia surgió de la mesa chica de Milei.

El domingo a la mañana, con encuestas en la mano, el asesor presidencial y jefe de campaña, Santiago Caputo y la hermana y presidenta del partido, Karina Milei, se reunieron primero a solas y después con el presidente en Olivos y lo convencieron para que baje la candidatura de Espert.

El reclamo fue, además del clima de desaire que había generado en todo el gabinete y en el resto de los candidatos, como consecuencia directa de la última encuesta que llevó Caputo y que daría a La Libertad Avanza perdiendo en la provincia de Buenos Aires por un margen mayor a los 20 puntos, y alrededor de un 15% a nivel nacional.

Milei lo quería mantener como el primer candidato a diputado nacional porque quería evitar quedar entregando a su principal candidato a la denuncia impulsada por el kirchenrista juan Grabois. Pero con las encuestas en la mano, el presidente y la mesa chica del Gobierno decidieron que sostenerlo iba a ser peor que pedirle la renuncia.

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Antes de resolver la aceptación de la renuncia con Espert, Milei se comunicó en dos oportunidades con Diego Santilli, el tercero de la lista para comunicarle la decisión de ponerlo como reemplazante en el primer puesto y enseguida se armó el operativo legal para solicitar a la justicia electoral la reimpresión de las boletas con la cara de Santilli.

Fue así que Espert terminó oficializando su renuncia el domingo a la noche en redes sociales y ahora deberá explicar ante la justicia su situación ante la denuncia penal en su contra por haber recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado, detenido en una causa de narcotráfico, en medio de su campaña electoral para presidente en 2019 y para diputado en 2021.

Clima en la Casa Rosada: ¿Con Santilli alcanza para remontar?

Diego Santilli y los otros 5 candidatos a diputados nacionales que el PRO aportó a la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires se ponen a disposición de la estrategia de campaña de la mesa chica de Karina Milei. Foto PRO

“Creemos que es mejor que este Santilli que Espert por eso se hace el cambio para remontar la campaña”, dijo este lunes a A24.com una fuente de la Casa Rosada tras admitir que la segunda en la lista, tras la caída de Espert, Karen Reichardt, “no tiene la experiencia y las condiciones políticas para encabezar la campaña a todo o nada para defender el modelo”.

En Casa Rosada este lunes se volvía a reunir la mesa política electoral para definir el relanzamiento de la campaña bonaerense con un discurso más moderado del “colorado” Diego Santilli y su “Santilleta”, una combi anaranjada con estética de los años '70 con la cual ya promete recorrer toda la provincia en una campaña “puerta a puerta” en la que no descarta sumar al expresidente Mauricio Macri.

El Triángulo de hierro presidencial ya tiene definido el relanzamiento de la agenda de campaña: Tras la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, Milei encabezará este martes una recorrida y acto público en Mar del Plata, que le servirá para mostrarse por primera vez con Santilli.

