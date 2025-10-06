El Gobierno pide a la Justicia reimprimir las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli

De la ratificación de Espert el viernes, a la aceptación de la renuncia: ¿por qué cambió Milei?

Una voz oficial de la Casa Rosada relató a A24.com, la versión “oficial” de la causa que desencadenó en la renuncia de Espert: “ante el daño que estaba causando a la campaña del gobierno, Espert estaba destrozado e insistió en renunciar”.

Pero en la intimidad de los pasillos de la Casa Rosada, se supo que, en realidad, la renuncia surgió de la mesa chica de Milei.

El domingo a la mañana, con encuestas en la mano, el asesor presidencial y jefe de campaña, Santiago Caputo y la hermana y presidenta del partido, Karina Milei, se reunieron primero a solas y después con el presidente en Olivos y lo convencieron para que baje la candidatura de Espert.

El reclamo fue, además del clima de desaire que había generado en todo el gabinete y en el resto de los candidatos, como consecuencia directa de la última encuesta que llevó Caputo y que daría a La Libertad Avanza perdiendo en la provincia de Buenos Aires por un margen mayor a los 20 puntos, y alrededor de un 15% a nivel nacional.

Milei lo quería mantener como el primer candidato a diputado nacional porque quería evitar quedar entregando a su principal candidato a la denuncia impulsada por el kirchenrista juan Grabois. Pero con las encuestas en la mano, el presidente y la mesa chica del Gobierno decidieron que sostenerlo iba a ser peor que pedirle la renuncia.

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Antes de resolver la aceptación de la renuncia con Espert, Milei se comunicó en dos oportunidades con Diego Santilli, el tercero de la lista para comunicarle la decisión de ponerlo como reemplazante en el primer puesto y enseguida se armó el operativo legal para solicitar a la justicia electoral la reimpresión de las boletas con la cara de Santilli.

Fue así que Espert terminó oficializando su renuncia el domingo a la noche en redes sociales y ahora deberá explicar ante la justicia su situación ante la denuncia penal en su contra por haber recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado, detenido en una causa de narcotráfico, en medio de su campaña electoral para presidente en 2019 y para diputado en 2021.

Clima en la Casa Rosada: ¿Con Santilli alcanza para remontar?

Diego Santilli y los otros 5 candidatos a diputados nacionales que el PRO aportó a la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires se ponen a disposición de la estrategia de campaña de la mesa chica de Karina Milei. Foto PRO

“Creemos que es mejor que este Santilli que Espert por eso se hace el cambio para remontar la campaña”, dijo este lunes a A24.com una fuente de la Casa Rosada tras admitir que la segunda en la lista, tras la caída de Espert, Karen Reichardt, “no tiene la experiencia y las condiciones políticas para encabezar la campaña a todo o nada para defender el modelo”.

En Casa Rosada este lunes se volvía a reunir la mesa política electoral para definir el relanzamiento de la campaña bonaerense con un discurso más moderado del “colorado” Diego Santilli y su “Santilleta”, una combi anaranjada con estética de los años '70 con la cual ya promete recorrer toda la provincia en una campaña “puerta a puerta” en la que no descarta sumar al expresidente Mauricio Macri.

El Triángulo de hierro presidencial ya tiene definido el relanzamiento de la agenda de campaña: Tras la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, Milei encabezará este martes una recorrida y acto público en Mar del Plata, que le servirá para mostrarse por primera vez con Santilli.