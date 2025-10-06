En vivo Radio La Red
Política
Alberto Fernández
José Luis Espert
Elecciones 2025

"Piedra libre para Pajert": la chicana de Alberto Fernández tras la renuncia de José Luis Espert

Luego de que el economista confirmara su salida de la candidatura a diputado nacional, el expresidente volvió a la carga en redes sociales y reflotó su viejo apodo para el libertario. El mensaje se volvió viral en minutos.

Luego de que José Luis Espert confirmara oficialmente su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de fuertes tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y versiones cruzadas sobre presuntas operaciones en su contra, la noticia tuvo un inesperado capítulo paralelo en las redes sociales: el expresidente Alberto Fernández reapareció para burlarse del economista, retomando su clásico estilo irónico en X (ex Twitter).

El exmandatario reposteó un mensaje antiguo de Espert, en el que el ahora excandidato ironizaba sobre la supuesta “muerte política” del propio Fernández. Fiel a su estilo, el exjefe de Estado escribió: “Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”.

af

El tuit no tardó en viralizarse y, en menos de una hora, acumuló miles de interacciones, comentarios y memes. Muchos usuarios recordaron el apodo “Pajert” que Fernández le había puesto al libertario años atrás, cuando ambos protagonizaban cruces frecuentes en las redes sociales.

La chicana del expresidente llegó justo después de que Javier Milei elogiara públicamente a Espert en televisión, durante su paso por La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul. Allí, el Presidente calificó la decisión del economista de dar un paso al costado como un “gesto noble” y aseguró que “no duda de su honorabilidad”.

El posteo de Espert anunciando que se baja de su candidatura

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

espert

Si bien insistió con que las versiones de que tiene vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático” hacia él, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación.

