"Piedra libre para Pajert": la chicana de Alberto Fernández tras la renuncia de José Luis Espert

La chicana del expresidente llegó justo después de que Javier Milei elogiara públicamente a Espert en televisión, durante su paso por La Cornisa (LN+), ciclo conducido por Luis Majul. Allí, el Presidente calificó la decisión del economista de dar un paso al costado como un “gesto noble” y aseguró que “no duda de su honorabilidad”.

El posteo de Espert anunciando que se baja de su candidatura

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, comenzó el diputado en su mensaje, que publicó en su cuenta de X.

Si bien insistió con que las versiones de que tiene vínculos con el narcotráfico son “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático” hacia él, remarcó que no se seguirá “prestando” a esta situación.