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El ministro Presti destacó la creación de la Base Naval de Ushuaia: "Es un antes y un después en la defensa de la Argentina"

El ministro de Defensa destacó la importancia estratégica del proyecto anunciado por Javier Milei y aseguró que permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Además, adelantó cuánto demorará la construcción de la base.

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El ministro de Defensa en A24. (Foto: captura).

El ministro de Defensa en A24. (Foto: captura).

El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró esta tarde que la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, que el Gobierno de Javier Milei planea construir, "es un antes y un después" para Argentina y remarcó "es la primera vez" en "más de 40 años" que un presidente "invierte" en el área a su cargo.

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En diálogo con A24, el ministro destacó el mensaje que brindó Milei en cadena nacional como "muy fuerte". A partir de los anuncios que dio el presidente en cadena nacional, que incluyeron la construcción de la base naval y el impulso de un paquete de medidas para sancionar a empresas petroleras que operen en las islas Malvinas, Presti consideró que "el Poder Ejecutivo tomó las riendas".

Sobre las críticas de la oposición al jefe de Estado, el ministro indicó que "la oposición siempre va a buscar aristas que no son reales" y afirmó que la decisión de la construcción de la base naval "ha sido totalmente meditada y no es un oportunismo".

"El presidente Milei tiene una visión estratégica y viene anticipándose a todos los problemas que tiene el país", destacó Presti y señaló que su área intercambia "ideas" con el canciller Quirno "de manera muy estrecha".

En esa línea, sostuvo que "la base naval es un antes y un después en la defensa de la República Argentina" y explicó que a partir de su creación "Argentina va a tener presencia, concreta y efectiva, en el Atlántico Sur y va a poder proyectar su poderío naval y su ingreso a la Antártida".

"La desinversión en Defensa lleva más de 40 años. Es la primera vez que un presidente que invierte en defensa", recalcó. Además, confió que este viernes viajará a Ushuaia junto a Quirno para visitar el lugar donde se llevará a cabo el proyecto. "Desde el 2022 no han asignado ningún presupuesto", objetó al gobierno anterior y precisó que en el sitio solamente "hay un monolito y un galpón de cemento".

A la vez, contrastó que "esta es la primera vez que se asigna presupuesto por DNU" de aproximadamente USD 140 millones de los USD 500 millones necesarios para el desarrollo del proyecto. Presti también precisó que la construcción de la base naval llevaría alrededor de dos años.

"El mandato que tengo del presidente es impulsar cuánto antes ya la construcción de esta base naval integrada", remarcó.

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