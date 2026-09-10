El ministro Presti destacó la creación de la Base Naval de Ushuaia: "Es un antes y un después en la defensa de la Argentina"

En esa línea, sostuvo que "la base naval es un antes y un después en la defensa de la República Argentina" y explicó que a partir de su creación "Argentina va a tener presencia, concreta y efectiva, en el Atlántico Sur y va a poder proyectar su poderío naval y su ingreso a la Antártida".

"La desinversión en Defensa lleva más de 40 años. Es la primera vez que un presidente que invierte en defensa", recalcó. Además, confió que este viernes viajará a Ushuaia junto a Quirno para visitar el lugar donde se llevará a cabo el proyecto. "Desde el 2022 no han asignado ningún presupuesto", objetó al gobierno anterior y precisó que en el sitio solamente "hay un monolito y un galpón de cemento".

A la vez, contrastó que "esta es la primera vez que se asigna presupuesto por DNU" de aproximadamente USD 140 millones de los USD 500 millones necesarios para el desarrollo del proyecto. Presti también precisó que la construcción de la base naval llevaría alrededor de dos años.

"El mandato que tengo del presidente es impulsar cuánto antes ya la construcción de esta base naval integrada", remarcó.

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