El novio de Tamara Pettinato hizo un descargo tras el video con Alberto Fernández

Para demostrar su apoyo, Glinski añadió a su publicación dos emojis: uno de un brazo haciendo fuerza y otro de un corazón rojo. Se trata de un guiño para mostrar públicamente no solo su incondicionalidad hacia su pareja, sino también, que ella cuenta con todo su apoyo.

Cabe recordar que el político y la comunicadora se reunieron este fin de semana en Comodoro Rivadavia. De acuerdo a la persona que tomó la foto, Tamara viajó hasta esa localidad para reunirse con su novio y alejarse por unos días del escándalo.

Qué dijo José Glinski tras el descargo de Tamara Pettinato por el video con Alberto Fernández.

Edith Hermida confesó que sabía del vínculo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

La periodista Edith Hermida decidió defender a su compañera y aseguró que tenía conocimiento del vínculo que existía entre ambos. “Yo la quiero a Tamara, es mi compañera, y la considero una persona a la que admiro muchas veces por las cosas que hace por su familia. Hoy es más fácil salir a pegarle que defenderla, pero yo le mandé un mensaje de apoyo", expresó en una nota para Socios del Espectáculo.

Acto seguido, confesó: “No es fácil lo que le está pasando, no es fácil estar en el ojo de la tormenta y espero que todo esto pase pronto. Ella me dijo 'es mi amigo'. Yo sabía que tenía relación con él, no sabía qué tipo de relación". Y añadió: "Ella es así, no sé cómo explicarlo, pero a mí me dice barbaridades todo el tiempo que si las sacas de contexto puede ser que quede feo, pero forma parte de la dinámica de su forma de ser”.