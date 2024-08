Edith Hermida confesó que sabía del vínculo entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández: "Ella me dijo"

Acto seguido, confesó: “No es fácil lo que le está pasando, no es fácil estar en el ojo de la tormenta y espero que todo esto pase pronto. Ella me dijo 'es mi amigo'. Yo sabía que tenía relación con él, no sabía qué tipo de relación".

"Ella es así, no sé cómo explicarlo, pero a mí me dice barbaridades todo el tiempo que si las sacas de contexto puede ser que quede feo, pero forma parte de la dinámica de su forma de ser”, sumó.

Por último, se refirió a las versiones de un enojo por parte de Beto Casella y sostuvo: “Esto pasó 5 minutos antes del aire. No se enojó, me parece que era desconcierto, porque él tampoco pudo ver, y no tomó dimensión porque estaba pasando en ese mismo momento”.

“Creo que tenemos que bajar todos un cambio intentando suavizar un poco las cosas, distinto cuando es funcionario que está en ejercicio de poder porque lo votamos y porque le pagamos el sueldo. Él es el que tiene rendir cuentas a todos los argentinos", manifestó.

Las imágenes de Tamara Pettinato en el documental que grabó junto a Alberto Fernández

Este lunes Tamara Pettinato habló por primera vez del escándalo que se generó por su video en el despacho presidencial con Alberto Fernández y explicó en un comunicado los motivos de su visita en aquel entonces.

"Quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina", sostuvo la conductora.

A raíz de sus declaraciones, en LAM (América) dieron a conocer las imágenes de Tamara en las grabaciones de dicho documental, en el cual solo participó haciendo las entrevistas detrás de cámara.

Tamara Pettinato documental

“Ese material se hizo en la Casa Rosada y vamos a mostrar imágenes exclusivas, no solo se hizo a Alberto Fernández, Tamara fue y entrevistó a ministros y un montón de dirigentes. El video fue un almuerzo posterior”, expresó Ángel de Brito.

Efectivamente, en las imágenes se la ve a la periodista con la misma ropa que el video que se conoció en los últimos días, y también hay otras fotos en las cuales se la ve cambiada.

“El documental se hizo como cualquier documental, y hablaba de los 50 años de las relaciones comerciales entre Argentina y China. Se subió a YouTube y está disponible", explicó Ángel.

Tamara Pettinato documental