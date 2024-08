El ácido chiste de Homero Pettinato sobre la polémica entre su hermana Tamara y Alberto Fernández

“Yo sé por qué es todo este apoyo, pero la verdad prefería una hermana carpintera, que labure en una estación de servicio en la Ruta 9. La voy a visitar, está con los nenes, el marido, está todo bien, tranquilo", bromeó.

Y remató: "'¿Qué hiciste el finde? fuimos a ver Intensamente 2 ¡Mirá, qué bueno bro!'. Comemos unas albóndigas con arroz, bárbaro, no pasó nada '¿Conocés a algún presidente? No. ¡Bárbaro!'".

Como si eso fuera poco, también usó el sarcasmo con su hermano Felipe y sumó: “¿Y Feli en qué anda? Es contador público, martillero también..., ¡Bárbaro! ¿Dónde vive? En Carapachay, ¡bárbaro! vamos a verlo, lo visitamos". "La pu.. que lo parió, tengo una acidez acá", finalizó entre risas.

Embed

Homero Pettinato le pidió perdón a Javier Milei y su hermana Karina: "Hice que medio país se sienta iracundo"

Tamara Pettinato se encuentra envuelta en un gran escándalo tras conocerse unos videos junto al entonces presidente Alberto Fernández en su despacho presidencial.

En ese sentido, en las redes se viralizó un fuerte exabrupto que había tenido Homero Pettinato con el actual presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.

Fue cuando hace se realizaron los Premios Olga y Homero Pettinato tuvo un desafortunado comentario al recibir su estatuilla que se volvió viral, refiriéndose a la cercana relación que tiene Javier con su hermana Karina. “Igual, la mitad del país votó a alguien que se co.. a la hermana”, dijo el joven en tono de humor al límite.

Homero volvió al ciclo de streaming Sería Increíble, Olga, y contó que los mensajes que recibió el fin de semana con este tema lo hicieron recapacitar y les pidió perdón a ambos.

Embed

“Hice un chiste interno opositor que se da por lo unidos que son Javier Milei y su hermana, entonces está ese chiste jodiendo y dando vueltas. Me di cuenta que me dedico a hacer feliz y reír a la gente y en ese chiste hice todo lo contrario", indicó el conductor.

"Hice que medio país se sienta iracundo, se sienta resentido con mi persona y me di cuenta que no es lo que yo quiero generar, ni a palos. Por ende lo primero que me corresponde decir es pedir disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Ese chiste es violento, violenta a la hermana de Javier Milei y a Javier Milei", reconoció Homero.

Y cerró reflexivo: "Me di cuenta este fin de semana que recibí tanta violencia que esas cosas duelen, y que le deben haber dolido al presidente y su familia. No es lo que quiero mostrar como comunicador, así que pido disculpas por ese chiste. El público me lo hizo saber el fin de semana violentándome de la misma manera con lo de mi hermana, devolviéndome con la misma moneda".