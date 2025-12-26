A24.com

Con qué famosa modelo intentó engañar Martín Migueles a Wanda Nara: "¿Quéres verme?"

Se confirmó que Martín Migueles intentó engañar a Wanda Nara con una famosa modelo. Según trascendió, los mensajes son de hace algunas semanas, con un vínculo ya consolidado entre ellos y planificación de las fiestas en Punta del Este.

26 dic 2025, 22:43
La felicidad de Wanda Nara por los primeros meses de noviazgo con Martín Migueles parece comenzar a resquebrajarse frente a las versiones que empezaron a circular en las últimas horas. Lo que hasta hace poco se mostraba como el comienzo de una etapa de entusiasmo, hoy aparece atravesado por rumores que generan ruido y ponen en duda la solidez del vínculo.

Según contó Yanina Latorre en SQP (América TV), informaciones vinculadas a un presunto intento de engaño por parte de él, un dato que encendió las alarmas y despertó todo tipo de especulaciones. La persona en cuestión sería Claudia Ciardone, ex Gran Hermano, con quien el empresario salió durante tres meses, y también recordada por el vínculo fugaz con Ricardo Fort.

"Él apareció de nuevo y le dijo que no le gustó quedar mal con ella. Le mandó un mensaje por otra persona para que lo desbloquee, ella lo desbloqueó y empezó un chat", relató Latorre al aire y leyó parte de la conversación que habría retomado el contacto entre ambos.

"¿Cómo viene tu semana?”, le escribió él y continuó: “¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte". La respuesta de ella, lejos de incitar el encuentro, fue contundente: " ¿Estás loco Martín? Vos estás re expuesto. Primero, te doy un consejo, Wanda está hoy como en una vidriera, aunque me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues", le respondió la modelo.

Sin importar la respuesta de ella, él "le puso la dirección de su casa en Nordelta", comentó la conductora y leyó la nueva respuesta de Claudia: "La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien". Sin embargo, Migueles no se dio por vencido y volvió a insistir: "Por favor, tomemos un café".

Además, Claudia, por su parte, aseguró que los mensajes no fueron aislados, sino que Migueles le escribe desde hace aproximadamente un mes, incluso durante las últimas semanas. De hecho, Yanina remarcó que los chats corresponden a la semana pasada y a la anterior, en un momento en el que la relación ya estaba consolidada y a punto de cumplir seis meses.

Según contó, Ciardone sentiría admiración por Nara, aunque el vínculo no sería recíproco y la mediática no la soportaría. En ese contexto, la expanelista de LAM recordó cómo fue el vínculo entre Claudia y Migueles, que no terminó de la mejor manera: "Ella vive en Nordelta, al igual que él, y salieron hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses hasta que ella se enteró que él salía con otras dos al mismo tiempo. Se mataron en el gimnasio y ella los hizo echar".

Además de los mensajes escritos, también existió un audio de Migueles dirigido a la modelo: "¿Qué hacés, Clau? Qué alegría escucharte. Si no tenés rencor, o no te hice nada… Porque tu foto todavía me aparece gris", dijo, en referencia a que ella no lo tenía agendado en sus contactos.

Qué dijo Claudia Ciardone de Martín Migueles

Claduai Ciardone habló en SQP (América TV) y confirmó que si, fue tal cual contaron en el programa, y que hace un mes que Martín Migueles empezó a escribirle: “Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mi no me suma”.

A continuación, mencionó que lo conoció en un gimnasio de Nordelta, y que solo estuvieron 3 meses juntos tras terminar en malos términos: “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”.

“Después saltó otra más…en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, siguió su relato.

Sobre la charla que tuvieron días atrás, expresó: “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien, y después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’. Y le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”.

“Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué…Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”, expresó con asombro y consultada sobre qué consejo le daría a Nara, retrucó: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.

