Con qué famosa modelo intentó engañar Martín Migueles a Wanda Nara: "¿Quéres verme?"

Sin importar la respuesta de ella, él "le puso la dirección de su casa en Nordelta", comentó la conductora y leyó la nueva respuesta de Claudia: "La verdad que me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien". Sin embargo, Migueles no se dio por vencido y volvió a insistir: "Por favor, tomemos un café".

Además, Claudia, por su parte, aseguró que los mensajes no fueron aislados, sino que Migueles le escribe desde hace aproximadamente un mes, incluso durante las últimas semanas. De hecho, Yanina remarcó que los chats corresponden a la semana pasada y a la anterior, en un momento en el que la relación ya estaba consolidada y a punto de cumplir seis meses.

Según contó, Ciardone sentiría admiración por Nara, aunque el vínculo no sería recíproco y la mediática no la soportaría. En ese contexto, la expanelista de LAM recordó cómo fue el vínculo entre Claudia y Migueles, que no terminó de la mejor manera: "Ella vive en Nordelta, al igual que él, y salieron hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses hasta que ella se enteró que él salía con otras dos al mismo tiempo. Se mataron en el gimnasio y ella los hizo echar".

Además de los mensajes escritos, también existió un audio de Migueles dirigido a la modelo: "¿Qué hacés, Clau? Qué alegría escucharte. Si no tenés rencor, o no te hice nada… Porque tu foto todavía me aparece gris", dijo, en referencia a que ella no lo tenía agendado en sus contactos.

Qué dijo Claudia Ciardone de Martín Migueles

Claduai Ciardone habló en SQP (América TV) y confirmó que si, fue tal cual contaron en el programa, y que hace un mes que Martín Migueles empezó a escribirle: “Lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien y en pareja. Que esto salga a mi no me suma”.

A continuación, mencionó que lo conoció en un gimnasio de Nordelta, y que solo estuvieron 3 meses juntos tras terminar en malos términos: “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres. Cuando yo decido alejarme de él fue porque vino una chica en el gimnasio y me increpó. No sé si era la ex o si estaban en ese momento porque andaba con muchas a la vez”.

“Después saltó otra más…en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir. Él, lo único que me pedía era que me muestre con él y yo no quería. Cuando vinieron las chicas le cuento al dueño del gimnasio y quedaron todos afuera”, siguió su relato.

Sobre la charla que tuvieron días atrás, expresó: “Me llamó pidiéndome disculpas a través de un conocido en común. Me pareció bien y hasta ahí estuvo todo bien, y después viene y me dice de tomar un café, y le dije: ‘No. Mirá, no’. Y le di como un consejo de tía porque está en pareja con una persona muy mediática, y le digo que no haga estas cosas”.

“Me dijo que Wanda me odiaba, que no sé por qué…Él primero me dijo de tomar un café y después me pasó la dirección de su casa. Yo no quiero que me meta en problemas”, expresó con asombro y consultada sobre qué consejo le daría a Nara, retrucó: “Que esté atenta para que no le pase lo que me pasó a mí, que me estaba llamando para vernos”.