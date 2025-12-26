En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Congreso
Congreso

Patricia Bullrich, en la previa del debate por el Presupuesto 2026: "Tenemos confianza en que se apruebe"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que el oficialismo trabaja para garantizar los votos y remarcó la importancia de aprobar la ley para dar previsibilidad económica al país.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, por el Presupuesto 2026: "Tenemos confianza en que se apruebe hoy". (Foto: captura A24)

La discusión por el Presupuesto Nacional 2026 ingresa en una instancia clave en el Congreso. En medio de negociaciones, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó a A24 su postura frente al tratamiento de la ley y afirmó que el oficialismo mantiene “confianza” en conseguir los votos necesarios para su aprobación.

El Gobierno cuenta los votos con expectativas de sancionar este viernes la ley de Presupuesto 2026 (Foto: archivo).

En declaraciones dadas antes de ingresar al Congreso, Bullrich remarcó que “el gobierno necesita tener un presupuesto aprobado” y sostuvo que la sanción definitiva permitiría “dar un marco de estabilidad y previsibilidad al país”, en un escenario donde los mercados, los gobernadores y los sectores productivos esperan señales concretas.

Negociaciones en marcha y clima de expectativa

El proyecto, ya aprobado en Diputados con modificaciones, llega nuevamente al Senado mientras continúan los contactos informales entre referentes del oficialismo y bloques provinciales.

En ese marco, Bullrich evitó confirmar si ya cuentan con los votos asegurados, pero sí sostuvo que el bloque trabaja día y noche para garantizar el acompañamiento: “Lo que estamos haciendo es trabajar en buscar apoyos, en entender la importancia de un presupuesto, en entender la importancia de la estabilidad”, expresó.

“Necesitamos previsibilidad. Si no hay un presupuesto votado, la Argentina sigue en incertidumbre, y eso no ayuda a nadie”, sostuvo.

Qué implica la aprobación del Presupuesto 2026

La sanción definitiva del Presupuesto 2026 es clave para definir el rumbo económico del próximo año. Entre los puntos más sensibles se encuentran:

  • Distribución de partidas para educación, salud y seguridad.

  • Régimen de obra pública y financiamiento federal.

  • Esquema de subsidios para transporte y energía.

  • Proyección de inflación, metas fiscales y tipo de cambio.

  • Fondo destinado al pago de deuda y compromisos externos.

El oficialismo sostiene que la ley permitiría ordenar las cuentas del Estado y que su rechazo implicaría que el gobierno continúe operando con una prórroga automática del Presupuesto anterior, lo que limitaría su capacidad para reasignar recursos y negociar con actores económicos.

