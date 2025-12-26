Patricia Bullrich, en la previa del debate por el Presupuesto 2026: "Tenemos confianza en que se apruebe"

“Necesitamos previsibilidad. Si no hay un presupuesto votado, la Argentina sigue en incertidumbre, y eso no ayuda a nadie”, sostuvo.
Qué implica la aprobación del Presupuesto 2026
La sanción definitiva del Presupuesto 2026 es clave para definir el rumbo económico del próximo año. Entre los puntos más sensibles se encuentran:
-
Distribución de partidas para educación, salud y seguridad.
-
Régimen de obra pública y financiamiento federal.
-
Esquema de subsidios para transporte y energía.
-
Proyección de inflación, metas fiscales y tipo de cambio.
-
Fondo destinado al pago de deuda y compromisos externos.
El oficialismo sostiene que la ley permitiría ordenar las cuentas del Estado y que su rechazo implicaría que el gobierno continúe operando con una prórroga automática del Presupuesto anterior, lo que limitaría su capacidad para reasignar recursos y negociar con actores económicos.