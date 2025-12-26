A24.com

Ya no se ocultan: las fotos de Martín Demichelis con su nueva novia en Uruguay

En una salida relajada y familiar, Martín Demichelis fue captado por las cámaras de PrimiciasYa en La Huella, José Ignacio, donde compartió una tarde junto a sus hijos y su nueva novia, una postal que no pasó inadvertida.

26 dic 2025, 23:38
El cierre de 2025 llega acompañado del amor para Martín Demichelis, luego de la escandalosa separación de Evangelina Anderson, que derivó en una fuerte disputa legal por la división de bienes y el patrimonio construido a lo largo de 18 años de relación.

A comienzos de diciembre comenzó a circular un video del exfutbolista junto a una mujer en Mendoza. Como suele ocurrir, los medios y periodistas comenzaron a investigar y, días después, se supo que se trataría de una mujer llamada Mica, quien tendría un centro estético en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La información fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP (América TV): Es la nueva novia de Demichelis, me dice mi fuente”.

En ese contexto y a 20 días de los hechos, Martín fue captado por las cámaras de PrimiciasYa en La Huella, San Ignacio. Allí se encontraba junto a Mica y sus hijos, disfrutando de una tarde de sol en el parador. Él llevaba anteojos oscuros, mientras que ella lucía un vestido negro y también se protegía del sol.

De este modo, el director técnico atraviesa una nueva etapa personal y se lo ve relajado, acompañado por su entorno más íntimo. Borrón y cuenta nueva para Micho.

Qué dijo Martín Demichelis sobre su nueva novia

Martín Demichelis sintió la necesidad de salir a hablar para resguardar la integridad de la persona con la que fue visto en un breve video en Mendoza. En ese entonces, una relación incipiente.

Frente a la magnitud que tomó el tema, Yanina Latorre decidió ir directamente a la fuente. Durante la emisión de SQP (América TV), la panelista contó que se comunicó con el exfutbolista para conocer de primera mano qué había ocurrido esa noche y despejar las dudas al respecto.

Según reveló, el director técnico fue categórico al negar cualquier tipo de romance o relación con la mujer que aparece en las imágenes. “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella, como otras chicas, era parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó.

Además, Demichelis pidió expresamente que no se exponga a la mujer involucrada en el video. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, sostuvo, intentando bajar el tono del escándalo. Sin embargo, desde el panel del programa, la conductora aportó su mirada sin filtros y lanzó: ¡es la chica la que se quiere meter en líos.

