El gesto que prepara Milei hacia la oposición dialoguista en busca de apoyo para la sanción del Presupuesto

“Lo único claro es que Milei va a hacer cumplir el objetivo de déficit cero en el presupuesto”, confirmó un importante funcionario a A24.com.

Otra herramienta que analizaba el Gobierno era volver a aplicar la ley de administración financiera, que ya había utilizado el anterior jefe de gabinete, Guillermo Francos, para justificar el no cumplimiento de las normas votadas por la oposición en el Congreso.

“No vamos a anticipar la estrategia”, aclaró, sin embargo, la fuente de la Casa Rosada, que evitó adelantar más detalles de los decretos que podría firmar Milei este viernes 26, y que podría generar un efecto “sorpresa” en busca de más votos aliados en el debate en el Senado.

Cerca del Presidente sostienen que “no se va a incumplir la ley” de Discapacidad ni la de financiamiento universitario, pero insisten en que “no hay presupuesto para ejecutarlas”.

La idea de Milei de derogarlas en el Capítulo XI de la ley de Presupuesto quedó descartada, según señalan en la mesa chica del Gabinete, donde también defendieron la decisión de Milei de incorporar ese capítulo a último momento “como objetivo de máxima”.

“Si pasaba, era una bomba. No se pudo aprobar y se terminó la derogación”, admitió la fuente del Gobierno al explicar la decisión de no insistir con el cuestionado Capítulo XI.

Cerca de Milei sostienen que “el gasto en Discapacidad como en universidades no está definido, y el redireccionamiento de partidas se irá viendo sobre la marcha. Dependemos de las contingencias. No tenemos determinado cuánto se va a gastar en discapacidad o en universidades en todo el año”, se excusaron.

Lo que sí confirmaron es que para financiar ambas normas, Milei va a sacar fondos de otras partidas que sí figuran en el Presupuesto 2026 y la mira estaría puesta en reclamar un ajuste del gasto global del 25% a las provincias.

Adorni y Santilli asistirían el viernes a la sesión del Senado

milei (6)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, podrían asistir a presenciar la sesión convocada para este viernes. La mesa política que ahora el jefe de los ministros sigue monitoreando de cerca las negociaciones del oficialismo con gobernadores del peronismo para llegar a los dos tercios.

Desde Casa Rosada confirmaron a A24.com que quieren evitar cualquier cambio que se haga sobre el proyecto que ya tiene media sanción, porque eso obligaría a que se debata nuevamente en Diputados.

Pero por las dudas, advierten que “si por alguna coma" que se cambie el proyecto de Presupuesto vuelve a Diputados, buscarán que el debate se retome en esa cámara en la semana del lunes 27 de enero.

En tanto, en el Gobierno admiten que Milei dejó para más adelante el resto de las reformas estructurales planteadas en el Pacto de Mayo.

El debate del proyecto de reforma tributaria tampoco tiene fecha. Todo lo decide el ministro de Economía, Luis Caputo, señalan en Casa Rosada, aunque reconocen que “una parte de la reforma tributaria ya está en la reforma laboral", que se va a tratar a partir del 10 de febrero en extraordinarias. De todos modos, señalan que “es impredecible lo que pueda pasar con esa discusión”.

En cambio, reiteran que “la reforma previsional no va a existir este año” y dudan de la posibilidad de poder impulsarla en lo que queda del actual mandato de Milei. “Primero tienen que impactar en la economía los efectos de las reformas laboral y otras impositivas en la recaudación”, justifican en la Casa Rosada.