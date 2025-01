El particular ida y vuelta entre Adorni y una periodista española: aborto, femicidio y la "llamativa indigencia"

El cruce empezó en la primera conferencia de Adorni tras el receso de verano que se tomó el vocero presidencial desde fin de diciembre.

Periodista de la Agencia de Notcias española EFE, Ether REbollo..jpeg

Rebollo fue la última en preguntar después de las 5 sorteadas entre los periodistas acreditados permanentes por medios argentinos, y protagonizó un tenso cruce con el vocero, que se mostró molesto no solo cuando la española le preguntó sobre la derogación de las figuras legales del aborto y del femicidio, sino sobre la "llamativa indigencia" que observó en las calles de Buenos Aires. Al respecto, la española consultó cuál era la relación de esto último con las políticas liberales que aplica el Gobierno.

Según Adorni, esas imágenes son producto de "décadas de populismo que destruyeron la moneda, pulverizaron el sistema energético, generaron millones de niños pobres e indigentes" y reiteró, como suele decir Milei: "El populismo mata".

Luego , el funcionario la invitó a "venir más seguido en los próximos años a la Argentina par ver los resultados del gobierno liberal", como definió a la administración de Milei, ya que dijo que muchos argentinos que se fueron a su país buscando un futuro mejor, ahora están pensando en volver" y remarcó que "los últimos índices de pobreza y de indigencia están bajando".

Ante la consulta sobre si en el proyecto de ley de Igualdad que enviará Milei al Congreso figura la derogación del aborto legal, Adorni respondió que "no es un tema que esté hoy en agenda", aunque no descartó que se debata más adelante.

"Es un tema en proceso de debate, muy anterior a que pueda dar detalle. Lo que haga este gobierno en los próximos 3 años va a ir siempre con la igualdad ante la ley, que la república funcione, se respeten derechos básicos como la vida o la propia libertad. Entonces todo lo que te topes en proyectos de este gobierno va a ir en línea con hacer a los argentinos iguales ante la ley, que tengan igualdad de trato ante la ley, nada vas a ver que vaya en contrario o en paralelo a eso", afirmó.

Adorni confirmó que la derogación del "femicidio" está incluido en un proyecto de ley

Vocero presidencial, Manuel Adorni..jpeg

Adorni, en cambio, confirmó que en el proyecto de Igualdad que anunció Milei y el ministro de justicia, figura la derogación de la figura del femicidio del Código Penal.

En una pelea dialéctica con la periodista, el vocero presidencial explicó la postura que sostiene el Gobierno sobre las políticas de Estado en materia de derechos de género que piensan derogar. "Si me matan a vos o a mí, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas algún tipo de connotación adicional por eso", dijo Adorni.

Y dio más detalles sobre la redacción del proyecto en cuestión: "Estamos trabajando para que a todos los argentinos seamos igual ante la ley, no vamos a sacarle ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario".

Volvió a justificar la eliminación del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros y de las políticas vinculadas a la mujer y lésbicas o sexo no binario. Según expresó, eran un gasto "no necesario" del Estado porque a partir de esa medida "en el primer año de Milei bajaron los femicidios".

"Cuando en esta misma sala de conferencias, hace varios meses, anunciamos el cierre del Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad que tenía 1004 empleados y gastaban 300 millones de dólares por año en los derechos de la mujer, en nuestro primer año de gestión, los femicidios, denominados así como el asesinato de mujeres, ha bajado", dijo Adorni.

Y arremetió: "Tal vez hay que preguntarse qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos literarios, de gramática o de una palabra".

"Nosotros creemos que es mucho más profundo, somos todos seres humanos, sean hombres o mujeres. Uno de los derechos esenciales que adquieren cuando la mujer concibe, es la vida, y eso es independiente de que seas mujer o de que seas hombre. La vida hay que defenderla siempre. Tenemos que entender que las palabras no hacen a la defensa de la mujer. Lo que hace a la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. No hace a la defensa de la mujer hablar con la 'e'", señaló el funcionario.

Y agregó: "Somos férreos defensores de igualdad ante la ley. Somos todos iguales. Una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que el género masculino".