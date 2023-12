El plan secreto del Gobierno para pasar el verano y contener desbordes sociales por el ajuste

“Bullrich está a full contra los piquetes. Pettovello sostendrá los planes sociales y la Navidad y en enero se reempadronarán los planes”, señaló a A24.como una fuente oficial. “No creemos que pase a mayores”, agregó.

Patricia Bullrich marcó la cancha este jueves con el protocolo antipiquetes. Anunció que las cuatro fuerzas federales de seguridad se anticiparán a los cortes de calles y rutas en todo el país, identificarán a los culpables y despejarán los bloqueos con las “fuerzas mínimas, necesarias y suficientes”.

Marchas piqueteras y contramarchas de Milei

La Unidad Piquetera, liderada por Eduardo Belliboni, le contestó que ratificaron la marcha del 20 de diciembre y acusaron a la ministra de violar la ley y el derecho a marchar. Bullrich no negó ese derecho, sino que ratificó que el artículo 194 del Código Penal prohíbe interrumpir el tránsito terrestre, marítimo y aéreo con penas de entre tres meses y 2 años de prisión. “Las fuerzas federales de seguridad actuarán en flagrancia sobre todas las zonas federales!”, dijo Bullrich.

Las medidas se van consensuando en la diaria con marchas y contramarchas. La proyectada ley ómnibus se dividió en tres “leyes combi” y todavía no se sabe si se convertirá en un “tren”, mientras que se deja trascender un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de toda la economía.

Según confiaron las fuentes oficiales, Milei tiene un estilo de conducción política que consiste en revisar y cambiar muchas veces de opinión. En esos cambios influye decisivamente su hermana, la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Ella supervisó personalmente en el Ministerio de Economía la grabación del discurso del ministro Luis Caputo sobre el ajuste fiscal.

Luego cruzó a la Casa Rosada y le dijo a Milei que a ella no le gustaba la manera en que lo había grabado y la escenografía. Le hicieron grabar tres veces el anuncio a Caputo, que cruzó otras tantas veces a la Casa Rosada para poner y sacar puntos, comas y palabras del texto.

Falta un plan para asegurar que la devaluación sea efectiva y no desborde

“Los economistas se están comenzando a dar cuenta que no había un plan. Son todas medidas sueltas de ajuste y devaluación”, dicen en el círculo libertario voces críticas que están preocupadas por el futuro inmediato. En la reunion con Caputo los economistas pidieron un plan estructurado de estabilización. “Nadie sabe si con esta inflación la devaluación del 100% se licuará en tres meses y para eso necesitás un plan”, le dijeron a Caputo.

Subsidios, jubilaciones y ajuste: las definiciones del ministro de Economia Luis Caputo Subsidios, jubilaciones y ajuste: las definiciones del ministro de Economia Luis Caputo. (Foto: gentileza TN)

“Estallar por inflación no lo veo porque no se va a disparar más que lo que sucedía con Sergio Massa y nadie hacía nada”, señaló un funcionario cercano a Sandra Pettovello, que todavía no definió el futuro de los planes sociales. “No tienen espacio para hacer un incendio por algo que ya venía pasando. En diciembre mantienen los planes sociales y el pan dulce y enero van con el empadronamiento recién”, señalan.

“No le veo ninguna creatividad ni genialidad al plan de Caputo, pero si empiezan a romper e incendiar todo ahora la gente no los va a apoyar”, señaló una fuente de Capital Humano. En el Palacio de Hacienda admiten que “con alta inflación y recesión, la realidad va a ser dura. No creen en desbordes, pero el temor existe obvio”.

Pettovello aborda la tensión social y Kicillof no descarta cuasimonedas

“Pettovello está diseñando sistemas de ayuda a los más vulnerables”, señalaron cerca de Patricia Bullrich a A24.com. Sin embargo, el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, tiene bajo siete llaves el plan de reempadronamiento de los planes sociales. Se sabe que estudia un programa para darles trabajo en provincias y municipios a los beneficiarios de los planes en tareas comunitarias de infraestructura local.

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof no descarta emitir una moneda provincial o cuasimonedas, como los recordados Patacones de la crisis de 2001. El ministro de gobierno Carlos Bianco admitió en declaraciones radiales que “la Constitución nacional y provincial nos permiten emitir una moneda propia, pero no lo estamos analizando por ahora”. Un vocero de Kicillof también lo ratificó a A24.com: “Es una posibilidad constitucional, no se está pensando en este momento”.

Sin embargo, no lo descarto ante un posible desborde social. “Por su puesto. Y si el gobernador decide que se haga, se hará. Pero por el momento, no está estudiando esa posibilidad”. En la Casa Rosada aseguraron a A24.com que “Kicillof está obligado a emitir patacones porque se le corta el chorro de la Nación”. Seguramente se negociará con Milei porque el Presidente no quiere problemas en el distrito.

El riesgo de ir por el mismo camino que Sergio Massa

La falta de un plan económico hace temer dentro de La Libertad avanza que la devaluación del 100% quede licuada en tres meses por la alta inflación y la recesión y que Milei termine haciendo lo mismo que Massa.

De hecho, para cumplir con el vencimiento del Fondo Monetario Internacional del 31 de diciembre Caputo obtuvo un crédito de corto plazo de la Confederación Andina de Fomento luego de que el gobierno de China no le permitiera usar el Swap de 6000 mil millones de dólares. Ese crédito de la CAF tendrá que cubrirlo con otro.

Mientras que muchos funcionarios se preparan para los piquetes del 20 de diciembre y plantean que será la prueba de fuego de Bullrich y de Milei para saber si podrá mantener el control de la calle, el Presidente manifestó a sus íntimos que su máxima preocupación es ahora su viaje a Davos para participar de la Cumbre Económica de ese foro. “Está obsesionado porque cree que allí podrá conseguir créditos”, dijo un funcionario a A24.com. Milei por ahora no tiene plata.

MILEI 55.jpg

Conseguir recursos, una urgencia que ya no soluciona el celular

Durante la campaña el entonces candidato le había dicho al periodista Alejandro Fantino que tenía asegurados 10.000 millones de dólares de un importante fondo de inversión para instrumentar la dolarización el primer día. Cuando Fantino le preguntó si hablaba en serio, Milei le contestó con una sonrisa suficiente: “¿Querés que te muestre el celular?”. Por lo visto, a Milei se le borraron algunos chats.

El Fondo Monetario celebró el ajuste fiscal anunciado por Caputo, pero todavía no comprometió financiamiento y en enero de 2024 hay vencimientos de deuda por 3000 millones de dólares. En su viaje a Washington con Caputo y con el embajador Gerardo Werthein, Milei recibió el pedido del FMI que enviara un plan en diez o quince días.

Le pedían un programa fiscal equivalente a un presupuesto de 2024. Pero Milei no está dispuesto a gobernar con presupuesto porque prefiere administrar el presupuesto de 2023 prorrogado: le otorga mayor discrecionalidad en el gasto. No termina de sembrar confianza en organismos y embajadas extranjeras enviaron a sus países informes de que Caputo debió grabar tres veces su anuncio.

La ley omnibus quedará dividida en varios vagones

Todo se sabe. La ley ómnibus se dividirá en varias combis. El Gobierno evalúa fragmentar el proyecto que enviará al Congreso. Tambien hablan de vagones de tren.

En el primero viajaría la reforma tributaria con la restitución del impuesto a las ganancias, cuya eliminación Milei había votado en el Congreso por considerar los impuestos “un robo” del Estado “delincuente” que “somete a la esclavitud” a los ciudadanos. Había jurado “cortarse un brazo antes de poner impuestos”. Pero los gobernadores lo piden.

Asamblea Legislativa, proclamación de la fórmula Javier Milei, Victoria Villarruel. Foto Congreso..jpg

También son responsables las provincias porque dejaron que sus diputados respaldaran la iniciativa de Massa en medio de la campaña electoral presidencial, apoyada por Milei. Pero el Presidente también aumentará el impuesto PAIS a las exportaciones, anticipará bienes personales, y reimpondrá retenciones a exportaciones de 15% a productos agropecuarios no gravados a ese tope y a los no agrícolas.

Preocupación por la carga impositiva en el agro y en las Pymes

Milei siempre había prometido eliminar de cuajo las retenciones al agro en la campaña. Tuvo este lunes su primer encontronazo con la Mesa de Enlace. Carlos Achetoni, de Federación Agraria, dijo a A24.com que sus productores deberán pagar insumos importados con un dólar de 950 pesos por el impuesto PAIS y sufrirán la poda de 15% de los 800 pesos por cada dólar exportado.

También en los sectores Pymes están preocupados porque sufrirán aumentos de impuestos y de insumos importados por la devaluación. “Se anunció todo para la macro y nada para la micro, la economía real”, dijo a A24.com Alejandro Bertín, dueño de la láctea San Ignacio y dirigente del Movimiento Nacional Pymes (Monapy).

Las pymes se quejan de que para pagar al exterior la deuda en dólares se creó un sistemas de bonos a 800 pesos, que solo les sirve a las grandes empresas porque los proveedores les entregan porque la garantía puede estar en Londres, Amsterdam o Bruselas, y se quedan con dólares a 800 pesos en un bono. Pero las Pymes compran el bono pero tiene que pagar al proveedor que les piden anticipos.

La "casta" no pagó nada del ajuste, por ahora

"No podemos pagar con dólar oficial, pero tampoco podemos pagar con el contado con liqui y es un cepo peor que el de antes. Si hay una deuda de 20 mil palos verdes debería haber un tratamiento especial para las Pymes que para las grandes", dijo un referente del rubro textil a A24.com. También se prevé un cambio en el régimen jubilatorio con otra fórmula de cálculo.

En el segundo vagón se eliminarían todas las trabas regulatorias que haya con lo que se derogaría más de 500 leyes y se fijarían las bases para las privatizaciones de empresas públicas. En un tercer vagón, se haría una reforma electoral con el sistema de boleta única y eliminación de las PASO.

En ningún lugar del ajuste apareció la reducción de gastos de "la casta", choferes, jubilaciones de privilegio, custodias en el exterior, asesores y gastos operativos, y menos la búsqueda del dinero inmovilizado de la corrupción en diversas causas que llegaría a 9000 millones de dólares. Sólo se redujo la cantidad de ministerios y secretarías, en 34%, pero por ahora eso no redunda en la baja sustancial del personal del Estado.