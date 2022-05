Con críticas e insultos, Juan Grabois arremetió contra Martín Guzmán, Matías Kulfas y Sergio Berni

"Yo quiero que a Alberto (Fernández) le vaya bien, es mi Presidente. Yo no soy antialbertista, sólo no estoy de acuerdo con las cosas que hace", sostuvo el dirigente social, en diálogo con Ruleta Rusa por FM Metro 95.1. Y consideró: "Tiene una tolerancia al debate que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) no tendría".