El Presidente viajó a Paraguay para participar de una nueva CPAC

Originalmente, el jefe de Estado tenía previsto viajar recién el martes al mediodía y regresar el miércoles, pero optó por mover toda la agenda para poder cumplir con todas las actividades oficiales.

La agenda de Javier Milei en Paraguay

Durante la jornada de este martes, desde la 10 de la mañana, el mandatario brindará un discurso en la apertura de la CPAC y a las 12.30 mantendrá el encuentro privado con Santiago Peña, con quien posteriormente almorzará, también a solas.

A las 18.30, el Presidente encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1.500 jóvenes.

Luego, el miércoles, a 10:15, Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para exponer en una sesión de honor a la que se convocó con motivo de su visita de Estado. Allí estarán tanto legisladores como miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después retornará al país.

La CPAC se realizará en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya y contará también con la asistencia de importantes funcionarios de Peña, entre los cuales están sus ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

También participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de esa nación en los Estados Unidos, Gustavo Leite, además del enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell.

Javier Milei prepara su sexto viaje a Estados Unidos: a qué irá Javier Milei prepara su sexto viaje a Estados Unidos: a qué irá. (Foto: archivo)

De acuerdo con el cronograma de la organización, Milei será uno de los oradores principales de la jornada junto con el presidente de Paraguay, con quien luego mantendría una reunión bilateral.

El domingo, si bien finalmente canceló su visita a España, Milei participó de forma virtual de otro acto, el Europa VIVA 25 / Patriot EU, que lo tuvo al partido Vox como anfitrión, y brindó unas palabras por videollamada.

“En primer lugar, quiero dedicar esta alocución y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk, quien fue brutalmente asesinado a sangre fría por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, mientras llevaba a cabo un debate abierto con alumnos de la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles”, comenzó diciendo.

Ya de regreso en Buenos Aires, el Presidente volverá a involucrarse de lleno en la campaña para las elecciones de octubre y, en este marco, está organizando una foto junto a los principales candidatos de su espacio en todo el país.