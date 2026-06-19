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El primer mensaje de Adrián Ravier en su nueva función de vocero presidencial

El economista libertario agradeció al Presidente por su designación y confirmó que asumirá la próxima semana. Además, adelantó que concentrará la comunicación oficial en los logros del Gobierno y la defensa del rumbo económico.

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El primer mensaje de Adrián RAvier como designado Vocero del presidente Javier Milei. (Foto: archivo).

El primer mensaje de Adrián RAvier como designado Vocero del presidente Javier Milei. (Foto: archivo).

En su primer mensaje como nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, y anticipó que asumirá formalmente la semana próxima en el cargo dejado vacante por Manuel Adorni y explicó que su objetivo es concentrar la comunicación del gobierno en los logros y la defensa del modelo económico.

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La Justicia busca determinar quién fue el destinatario final de una compra realizada en una exclusiva tienda de blanquería. (Foto: A24)

"Mi agradecimiento al Presidente @JMilei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", señaló el hasta ahora diputado Ravier en su primer mensaje en redes sociales como nuevo vocero presidencial designado.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada consultada por A24.com, indicaron que Ravier "asume la semana que viene" luego de que, primero, "renuncie a su banca en la Cámara de Diputados".

Además, el flamante vocero compartirá, el próximo martes 23 a las 19.30, junto al presidente Milei una charla titulada " Ideas para una sociedad libre", organizada por la Fundación Faro.

El mensaje de la cuenta de la Vocería

Además, Ravier compartió el primer mensaje oficial de la Vocería Presidencial que marca la línea discursiva que tendrá el funcionario como eje de la comunicación oficial, tras el corrimiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el rol que ocupó como portavoz de Milei en los tres primeros años de gobierno.

El mensaje, que fue reposteado por Ravier, señala que "con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad".

"Los principales indicadores económicos comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos", agrega.

Explica que "en este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos".

"Por este motivo, el Presidente de la Nación ha decidido designar como Vocero Presidencial al Dr. Adrián Ravier. Economista libertario de amplia trayectoria académica, con Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España", inidica.

Recuerda que "Ravier se desempeñó como diputado nacional por La Pampa, y fue protagonista de la batalla cultural como Director Académico de la Fundación Faro" ligada a los libertarios.

Sin mencionar el caso Adorni, por el cual está siendo investigado en la Justicia, alega que "su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina".

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