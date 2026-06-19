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Javier Milei designó como nuevo vocero presidencial a Adrián Ravier

El Presidente y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciaron la designación del diputado por La Pampa. La novedad se conoció luego de una extensa reunión de ambos en Olivos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei

Javier Milei, junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier (Foto: archivo).
Leé también Luego de la tensión por la ofensiva opositora, Javier Milei recibe a Adorni en la Quinta de Olivos
Javier Milei recibió este viernes a Manuel ADorni en Olivos. Foto: Archivo.

A través de la red X, el Presidente celebró la decisión con la palabra "MAGA", al repostear el anuncio difundido por el jefe de Gabinete y quien fuera también vocero presidencial en los primeros tres años de gestión.

Adorni presentó a Ravier con un hilo de frases que contextualizaron la decisión, en medio de un clima de tensión por los pedidos de renuncia y de interpelación que impulsan diputados y senadores de la oposición contra él.

De esta manera, Adorni se despide de la "doble función" que mantenía hasta ahora como jefe de los ministros y principal vocero del Gobierno, cargo que ya no ejercía formalmente, pero que continuó en la práctica hasta que se desató el escándalo por su crecimiento patrimonial.

Ravier se presenta en sus redes sociales como Licenciado en Economía (UBA), Magister en Economía y Administración (ESEADE), Doctor en Economía Aplicada (URJC, Madrid) y presidente de la LLA en La Pampa.

En el oficialismo evaluaban quién reemplazará a Ravier en la banca que ocupa por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

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Ravier es un referente económico defensor del modelo de la Escuela Austríaca y director de la iinfluyente Fundación Faro, que integran el filósofo Agustín Laje y el asesor y estratega político presidencial, Santiago Caputo.

Esta misma semana, Ravier había salido a defender la presentación de la declaración jurada que hizo Adorni, y que fue duramente cuestionada por legisladores de la oposición que impulsan la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete,

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La hermética cumbre de Milei con Adorni en Olivos

El presidente Javier Milei recibió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni este viernes en la residencia de Olivos para analizar los próximos pasos en el marco de la gestión del Gobierno. El encuentro se produjo luego de días de una intensa presión de parte de la oposición para que el funcionario sea interpelado en el Senado y que se votara una eventual moción de censura o remoción de su cargo.

Así lo confirmó a A24.com una fuente cercana al jefe de Gabinete, que anticipó que la situación que atraviesa la "gestión" fue uno de los principales ejes de la agenda entre el mandatario y el funcionario.

Javier Milei con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto X

Adorni llego solo a la residencia de Olivos alrededor de las 9 de la mañana, en tanto que el encuentro se desarrolló en un marco de total hermetismo.

Desde que se desató el escándalo por el aumento patrimonial de Adorni, Milei lo ratificó en varias oportunidades con encuentros como el de este viernes en la residencia de Olivos: el primero fue el 1 de abril; el segundo, el 15 de mayo; el tercero, el 21 de mayo; y el cuarto fue el de hoy.

Así, se espera que el acto por el Día de la Bandera previsto para este sábado en Rosario sea no solo la reaparición pública del funcionario, sino otro gesto de apoyo del Presidente al jefe de los ministros.

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