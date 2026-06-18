En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Javier Milei
Casa Rosada

En medio de la ofensiva opositora, Adorni espera otra foto de apoyo en el acto del Día de la Bandera

El Presidente invitó al jefe de Gabinete y a todo sus ministros a que lo acompañen el sábado a Rosario para encabezar la ceremonia. Victoria Villarruel, que no fue invitada por Presidencia, también estará presente.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
En medio de la ofensiva opositora, Adorni espera otra foto de apoyo en el acto del Día de la Bandera
El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estaré el sábado en Rosario (Foto: archivo).
Leé también El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Por el contrario, desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que esperan con expectativa una nueva foto de apoyo con el presidente Javier Milei y todo el gabinete en el acto central por el Día de la Bandera, convocado para este sábado en Rosario. Mientras tanto, Adorni mantiene un bajo perfil y dedica sus horas a preparar el primer informe de gestión que brindará el próximo 2 de julio.

Así, el Gobierno logró ganar tiempo en medio de arduas negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, que aceptó posponer el debate por una interpelación y una posible moción de censura hasta el próximo 25 de junio.

milei adorni3
Milei y Adorni, durante el acto por el D&iacute;a del Veterano y de los Ca&iacute;dos en la Guerra de Malvinas (Foto: archivo).

Milei y Adorni, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Foto: archivo).

Tal como había anticipado A24.com, Milei confirmó su asistencia al acto por el Día de la Bandera y extendió la invitación a Adorni y todos los ministros. Allí estarán presentes el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

De esta manera, tal como sucedió con el acto por el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas el pasado 2 de abril, en la Casa Rosada anticiparon que Milei mostrará un nuevo respaldo al jefe de Gabinete.

Por otro lado, será la primera vez en dos años que el Presidente y el gobernador de una de las provincias grandes se muestran juntos, en medio de las negociaciones entre la Nación y las provincias por la coparticipación y en la búsqueda de apoyo para aprobar la reforma electoral y evitar que prospere una moción de censura contra Adorni.

El Presidente no asistió a la ceremonia en Rosario de 2025 porque prefirió hacer el acto central en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde tomó juramento de fidelidad a la bandera a parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, en un gesto de acercamiento a la comunidad militar. En aquel acto, quien sí estuvo presente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Villarruel, también presente en Rosario

Victoria Villarruel se mostró junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin en el acto en el monumento a la Bandera.jpeg

Aunque no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que asistirá el sábado al acto en el monumento a la Bandera en Rosario.

El Presidente y su jefe de Gabinete deberán cruzarse allí con la titular del Senado, quien pese a no haber sido invitada por el Gobierno, confirmó que estará en la provincia de Santa Fe. Días atrás, Villarruel calificó como una "vergüenza" la explicación de Adorni sobre su incremento patrimonial y decidió habilitar la sesión para interpelarlo el próximo 25 de junio.

"La vicepresidente es argentina, va al acto del día de la bandera a Rosario. Dónde estará es un detalle menor", confirmaron desde el entorno de la titular del Senado ante la consulta de A24.com.

Cerca de Villarruel también señalaron que "lo importante no es el acto, sino lo que representa la bandera, Rosario, la ciudad, Belgrano, nuestros colores", y evitaron referirse a los detalles protocolares del acto en el que volverán a verse cara a cara con Milei.

Cabe recordar que desde Presidencia no invitaron a Villarruel al último acto oficial patrio, como sucedió el pasado 25 de mayo en el Tedeum de la Catedral metropolitana.

Cerca de Milei consideran que la vicepresidenta no forma parte del Gobierno y que pertenece a otro de los poderes del Estado. Por eso, según pudo saber A24.com, Villarruel asistirá invitada por Pullaro en el marco del protocolo institucional.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Javier Milei Rosario
Notas relacionadas
Causa Adorni: investigan si una empleada de la Vocería facturó una compra por más de $8 millones
El Senado pospuso hasta la semana que viene la sesión que podía derivar en una interpelación a Adorni
El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para contrastar la versión cripto de Adorni

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar