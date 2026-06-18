En medio de la ofensiva opositora, Adorni espera otra foto de apoyo en el acto del Día de la Bandera

De esta manera, tal como sucedió con el acto por el Día del Veterano de la Guerra de Malvinas el pasado 2 de abril, en la Casa Rosada anticiparon que Milei mostrará un nuevo respaldo al jefe de Gabinete.

Por otro lado, será la primera vez en dos años que el Presidente y el gobernador de una de las provincias grandes se muestran juntos, en medio de las negociaciones entre la Nación y las provincias por la coparticipación y en la búsqueda de apoyo para aprobar la reforma electoral y evitar que prospere una moción de censura contra Adorni.

El Presidente no asistió a la ceremonia en Rosario de 2025 porque prefirió hacer el acto central en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde tomó juramento de fidelidad a la bandera a parte de efectivos de las Fuerzas Armadas, en un gesto de acercamiento a la comunidad militar. En aquel acto, quien sí estuvo presente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Villarruel, también presente en Rosario

Victoria Villarruel se mostró junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin en el acto en el monumento a la Bandera.jpeg

Aunque no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que asistirá el sábado al acto en el monumento a la Bandera en Rosario.

El Presidente y su jefe de Gabinete deberán cruzarse allí con la titular del Senado, quien pese a no haber sido invitada por el Gobierno, confirmó que estará en la provincia de Santa Fe. Días atrás, Villarruel calificó como una "vergüenza" la explicación de Adorni sobre su incremento patrimonial y decidió habilitar la sesión para interpelarlo el próximo 25 de junio.

"La vicepresidente es argentina, va al acto del día de la bandera a Rosario. Dónde estará es un detalle menor", confirmaron desde el entorno de la titular del Senado ante la consulta de A24.com.

Cerca de Villarruel también señalaron que "lo importante no es el acto, sino lo que representa la bandera, Rosario, la ciudad, Belgrano, nuestros colores", y evitaron referirse a los detalles protocolares del acto en el que volverán a verse cara a cara con Milei.

Cabe recordar que desde Presidencia no invitaron a Villarruel al último acto oficial patrio, como sucedió el pasado 25 de mayo en el Tedeum de la Catedral metropolitana.

Cerca de Milei consideran que la vicepresidenta no forma parte del Gobierno y que pertenece a otro de los poderes del Estado. Por eso, según pudo saber A24.com, Villarruel asistirá invitada por Pullaro en el marco del protocolo institucional.