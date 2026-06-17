El PRO le reclama a Milei la renuncia de Adorni y adelantó que apoyará su "remoción"

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Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 17, 2026

El PRO endurece su postura contra Adorni

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, salió a dar un ultimátum al presidente Javier Milei: "Nosotros estamos diciendo que Adorni no puede estar un día más en su cargo".

"Lo dijo el partido, lo dijo el expresidente Macri en un comunicado y nosotros (desde el bloque de senadores del PRO). No da para más, está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión", añadió Goerling en declaraciones al streaming de Infobae.

Goerling se quejó porque "estamos viendo el Mundial y seguimos hablando del caso Adorni. Yo pensé que, a esta altura, el Presidente ya iba a tomar una decisión corriéndolo del cargo".

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"Es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio, pero también todos los espacios y la Argentina", enfatizó el senador y argumentó que el motivo que los llevó a pedirle la renuncia a Adorni fue "el informe que dio en Diputados, donde le mintió al Congreso y a toda la Argentina (respecto a su declaración jurada patrimonial). Por eso, creemos que no da para más".

Goerling recordó que fue el bloque del PRO el que le "pidió que Adorni vaya a comparecer al Senado", y que el jefe de los ministros "nunca fue" a dar explicaciones tras la presentación de su declaración jurada. El senador reveló que "recién ayer Adorni contestó por nota que va a ir el 2 de julio" a brindar su informe de gestión.

En relación con la posibilidad de que este jueves haya sesión, el titular del bloque del PRO en el Senado señaló que "obviamente el oficialismo no quiere que haya porque se puede dar la interpelación o moción de censura".

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"No le encuentro la razón de por qué Milei lo mantiene en el cargo, más allá de una razón personalísima del Presidente y de su hermana, que lo quieren a toda costa en el cargo. Porque le está haciendo un daño tremendo, lo vemos en encuestas. Está impactando en la imagen presidencial, en la gestión", advirtió.

Goerling dijo que Adorni perjudica al Gobierno en "uno de los pilares fundamentales por los que la ciudadanía votó con el apoyo de Juntos por el Cambio, que acompañó ese proceso, como fue la lucha contra la casta, la corrupción".

"Espero que no lleguemos a esa instancia institucional en la que que el Congreso le diga al Presidente 'saque al funcionario'. Si llegamos a esa instancia, el PRO va a apoyar la remoción", advirtió.

Por su parte, Fernando de Andreis, hombre muy cercano a Macri, fue otro de los dirigentes del PRO que reclamó la renuncia del jefe de Gabinete: "El daño que le está haciendo Adorni a la figura del Presidente y al Gobierno es infinito. No descartamos avanzar con la interpelación", planteó el diputado, para luego concluir: "No debería pasar un día más en el cargo".

Reunión clave en el Senado

Senado - pliegues judiciales

La Comisión de Labor Parlamentaria del Senado está convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a pedido de los jefes de bloques, para este miércoles a las 18. Allí esperan definir si se convoca a sesión este jueves para tratar varias ternas de jueces enviadas por el Gobierno.

Por su parte, la oposición busca aprovechar esa oportunidad para tratar sobre tablas la convocatoria a una sesión de interpelación, moción de censura o, directamente, de remoción de Adorni. Para avanzar en cualquiera de esas tres opciones, la oposición deberá conseguir mayoría absoluta de las cámaras; es decir, 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

El Gobierno, a través de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, apuesta a suspender el debate y ganar tiempo hasta el 23 de junio, cuando hay pedida otra sesión por el mismo tema en Diputados, o el 2 de julio, cuando Adorni vaya a brindar su informe a la Cámara Alta.

Las dudas por el quorum

En el Senado, el peronismo tiene 25 votos y podría sumar 3 de Convicción Federal, que responden a los gobernadores aliados de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; 2 santacruceños; 2 de Provincias Unidas; y una salteña. Así, alcanzaría 34 votos, pero lejos de abrir el recinto de sesiones

De este modo, la suerte de Adorni depende de la postura que asuman los 12 radicales que forman el bloque "verdadero radicalismo" y los 2 legisladores del Frente de la Concordia, uno de Despierta Chubut, y otra de la Neuquinidad.

De todos modos, el debate también pasa sobre cuestiones reglamentarias: si se puede o no votar una moción de censura si previamente no se realiza una interpelación, debido a que nunca se hizo una ley reglamentaria sobre este instrumento contemplado en la Constitución Nacional.