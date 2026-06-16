Javier Milei viajará a Rosario por el Día de la Bandera y podría mostrarse junto a Manuel Adorni

Aunque la organización del acto está a cargo de la administración santafesina, la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, también participa de los preparativos debido a la asistencia de Milei y miembros de su Gabinete. Desde la Casa Rosada señalaron este martes que Adorni acompañará al mandatario durante la celebración en homenaje a Manuel Belgrano, según explicó Mariel Fitz Patrick en A24.

El cronograma de actividades

El cronograma oficial prevé el inicio de la actividad a las 10 con la llegada del Presidente, que confirmó su presencia el viernes pasado durante una breve conversación telefónica con Pullaro.

Luego del izamiento de la bandera, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpretará la canción "Aurora". Posteriormente, los asistentes entonarán el Himno Nacional Argentino.

Javier Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, llamó al pacto el 9 de julio. Foto presidencia.jpeg Javier Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. (Foto: Presidencia)

Durante la ceremonia está previsto que hable en primer lugar Javkin, luego Pullaro y finalmente cerrará el acto Milei. Tras sus palabras se realizará la toma de juramento de liceístas y personal militar.

La presencia de funcionarios nacionales coincidirá con la reciente finalización de las obras de remodelación del Monumento a la Bandera. Este miércoles se desarrollará el acto de inauguración encabezado por Pullaro.

Moción de censura contra Adorni

La invitación para participar de los actos por el Día de la Bandera al jefe de Gabinete se da mientras bloques opositores de la Cámara de Diputados impulsaron un pedido para interpelar a Adorni, y reclamaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que convoque a una sesión especial el próximo 23 de junio a las 14. La intención es tratar las iniciativas surgidas tras las polémicas vinculadas a la declaración jurada patrimonial del funcionario y las explicaciones que brindó posteriormente.

adorni en el congreso Bloques opositores reclamaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que convoque a una sesión especial el próximo 23 de junio para interpelar a Manuel Adorni. (Foto: archivo)

La presentación lleva las firmas de Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, referente del espacio alineado con el gobernador cordobés Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Los legisladores buscan promover tanto una interpelación como una moción de censura contra Adorni, a quien cuestionan por supuestas inconsistencias en los datos patrimoniales declarados y por las aclaraciones públicas realizadas en las últimas semanas.