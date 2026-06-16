Javier Milei viajará a Rosario por el Día de la Bandera y podría mostrarse junto a Manuel Adorni

Javier Milei participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario y se espera que Manuel Adorni forme parte de la comitiva oficial que acompañará al Presidente durante la ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera.
El Presidente encabezará el acto del sábado en el Monumento a la Bandera. Se espera que lo acompañe Manuel Adorni, cuestionado por la oposición tras las explicaciones sobre su patrimonio.
Se espera que Adorni acompañe a Milei durante el acto en el Monumento a la Bandera de Rosario. (Foto: Presidencia).
Javier Milei participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario y se espera que Manuel Adorni forme parte de la comitiva oficial que acompañará al Presidente durante la ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera.
El jefe de Estado compartirá el escenario con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes también tendrán a cargo discursos durante la actividad oficial.
La eventual presencia de Adorni junto a Milei sería interpretada como una nueva señal de respaldo político en una semana compleja para el jefe de Gabinete, luego de la controversia generada por su situación patrimonial.
Las explicaciones brindadas días atrás sobre el incremento de sus bienes, el hallazgo de U$S 200 mil en una vivienda heredada de su padre y la existencia de U$S 500 mil en bitcoins que no habían sido declarados no lograron despejar las críticas. En ese contexto, sectores de la oposición analizan impulsar una moción de censura en el Congreso para intentar forzar su salida del Gobierno.
Aunque la organización del acto está a cargo de la administración santafesina, la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, también participa de los preparativos debido a la asistencia de Milei y miembros de su Gabinete. Desde la Casa Rosada señalaron este martes que Adorni acompañará al mandatario durante la celebración en homenaje a Manuel Belgrano, según explicó Mariel Fitz Patrick en A24.
El cronograma oficial prevé el inicio de la actividad a las 10 con la llegada del Presidente, que confirmó su presencia el viernes pasado durante una breve conversación telefónica con Pullaro.
Luego del izamiento de la bandera, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpretará la canción "Aurora". Posteriormente, los asistentes entonarán el Himno Nacional Argentino.
Durante la ceremonia está previsto que hable en primer lugar Javkin, luego Pullaro y finalmente cerrará el acto Milei. Tras sus palabras se realizará la toma de juramento de liceístas y personal militar.
La presencia de funcionarios nacionales coincidirá con la reciente finalización de las obras de remodelación del Monumento a la Bandera. Este miércoles se desarrollará el acto de inauguración encabezado por Pullaro.
La invitación para participar de los actos por el Día de la Bandera al jefe de Gabinete se da mientras bloques opositores de la Cámara de Diputados impulsaron un pedido para interpelar a Adorni, y reclamaron al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que convoque a una sesión especial el próximo 23 de junio a las 14. La intención es tratar las iniciativas surgidas tras las polémicas vinculadas a la declaración jurada patrimonial del funcionario y las explicaciones que brindó posteriormente.
La presentación lleva las firmas de Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, referente del espacio alineado con el gobernador cordobés Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.
Los legisladores buscan promover tanto una interpelación como una moción de censura contra Adorni, a quien cuestionan por supuestas inconsistencias en los datos patrimoniales declarados y por las aclaraciones públicas realizadas en las últimas semanas.