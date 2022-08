Previamente, consultado sobre qué opina de las recientes críticas de Carrió, el expresidente eludió la pregunta y expresó: "Me voy a comer una muy rica carne".

Sin embargo, otro de los asistentes al almuerzo, el exfuncionario Fernando de Andreis, remarcó: "Por supuesto que molestó y vamos a dar por finalizado el tema".

Pese a esto, el exfuncionario aseguró que "de ninguna manera" Carrió dejará de formar parte del espacio político que comparte con Macri, al remarcar que "no habrán ninguna ruptura".

Al almuerzo también asistieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, el diputado nacional Diego Santilli, el exsenador nacional Federico Pinedo, y los legisladores nacionales Humberto Schiavoni (senador) y Federico Angelini (diputado).

Por su parte, la diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no participó del convite por encontrarse de gira por el interior del país.

El PRO acordó "moderar" y "bajar la intensidad de las discusiones"

Fuentes partidarias indicaron a Télam que durante la reunión, los dirigentes acordaron moderar y bajar la intensidad de las discusiones públicas de esta semana y realizaron un repaso del armado territorial de candidatos del PRO en distintos puntos del país.

El encuentro de los líderes del PRO se produjo en el marco del revuelo que generaron esta semana hacia adentro de la coalición las declaraciones de Carrió, en las cuales pidió "reglas decentes" en JxC con miras al proceso electoral del año que viene y advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes de la coalición conservan con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

"Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición.