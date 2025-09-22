En vivo Radio La Red
RESPALDO DE USA

El secretario del Tesoro de EE.UU. confirmó que analizan brindar respaldo económico a Argentina

Scott Bessent informó que el país podría recibir apoyo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. La señal llega en la previa del viaje de Javier Milei a Nueva York para reunirse con Donald Trump.

La economía argentina atraviesa semanas de alta tensión en los mercados, con un frente cambiario delicado y negociaciones que mantienen en vilo tanto al Gobierno como a los inversores. En ese contexto, una noticia inesperada irrumpió en la agenda internacional: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el país norteamericano está dispuesto a brindar apoyo financiero a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Leé también Luis Caputo tras la tensión cambiaria: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"
El anuncio fue realizado por Bessent en un hilo publicado en la red social X (antes Twitter), donde remarcó que “la Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”.

caputo

Una señal clave en medio de la incertidumbre

El respaldo del Tesoro norteamericano llega en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde este martes mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump, además de encuentros con el propio Bessent y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

La foto más esperada del viaje será la del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. El presidente argentino busca consolidar una alianza política y estratégica con la Casa Blanca, en un momento donde necesita no solo respaldo económico sino también legitimidad internacional.

Si bien aún no está confirmado si se tratará de una cumbre bilateral formal o de un breve encuentro en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en Balcarce 50 destacan que “la foto con Trump es tan importante como el acuerdo”.

Para algunos analistas, la situación encuentra pocos antecedentes. Se mencionan casos como el de México en 1995, durante el llamado “efecto tequila”, cuando Estados Unidos salió al rescate de la economía mexicana para evitar un colapso regional.

El comunicado del Tesoro dejó en claro que existen diferentes alternativas para la asistencia a la Argentina:

  • Swap de monedas: un acuerdo de intercambio que permitiría al Banco Central argentino contar con divisas frescas en caso de tensiones cambiarias.
  • Compra directa de dólares: intervención en el mercado para proveer liquidez inmediata.
  • Compra de deuda soberana en dólares: lo que daría aire al financiamiento del Estado y bajaría el riesgo país.

En todos los casos, se trata de herramientas incluidas en el Fondo de Estabilización Cambiaria, un instrumento del Tesoro estadounidense creado en 1934 que permite operaciones rápidas y de amplio alcance en situaciones de crisis.

La reacción de Javier Milei sobre el respaldo económico

El anuncio fue celebrado por el Gobierno argentino como un espaldarazo clave en medio de la tormenta económica. “Enorme agradecimiento a Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, expresó el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

El mandatario insistió en que “los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos” y adelantó que la cumbre en Nueva York será la oportunidad para “reafirmar y agradecer el mensaje inusual del Tesoro norteamericano”.

milei

Un anuncio clave post elecciones legislativas y antecedentes previos

El anuncio del Tesoro estadounidense llega en un momento particularmente sensible para la Argentina: a pocas semanas de las elecciones legislativas.

En este sentido, algunos dirigentes opositores cuestionaron que el Gobierno busque “usar el respaldo externo como herramienta electoral”, mientras que desde el oficialismo defendieron la medida como una “garantía de estabilidad” que beneficiará a toda la sociedad, sin importar el calendario político.

El apoyo de Estados Unidos a economías en crisis no es nuevo. El caso de México en 1995 es recordado como un ejemplo de cómo una intervención rápida del Tesoro pudo evitar un colapso con efectos en toda América Latina.

Para algunos especialistas, la Argentina podría convertirse en un nuevo ejemplo de “rescate preventivo”, que no solo apunta a evitar una crisis local, sino a proteger la estabilidad regional.

