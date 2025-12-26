La reacción de Marcelo Tinelli luego del furioso descargo de la dueña del hotel donde grabó su reality

Y siguió contra la actitud del conductor: "A mí un poco me molestó porque fue ridiculizar algo que se hizo con mucho amor y cariño y me preocupó especialmente por mi hija que dirige ese hotel y lo que ha logrado todo los logros del hotel. Tinelli va a mi hotel desde que inauguró, siempre que venía a Mendoza paraba en mi hotel. Ahora no va más después que tuvimos esta discusión”.

“Me llamó y me preguntó si podíamos cerrar el hotel durante 10 días para él y toda su familia, que iban a hacer una serie. Y le dije que sí pero nunca nos dijo lo que iban a filmar y cómo lo iban a filmar. Fue una mala sorpresa. Aparte le habíamos pedido que no aparecieran la cara de los empleados nuestros, porque ellos habían pedido que no querían aparecer. Y les hicieron firmar una autorización de uso de las imágenes y salieron todos, y ellos no querían eso”, concluyó la empresaria desencantada con el accionar del conductor.

Cómo fue la Navidad de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli publicó un mensaje en esta Navidad junto a Cande y Mica Tinelli, en el que expresó sus buenos deseos por la celebración y agradeció el apoyo del público fiel que los acompañó incluso en los momentos más difíciles de este 2025.

"Las amo mucho. Feliz Navidad para todos. Los amamos y siempre agradecidos por tanto amor de todos ustedes", escribió el conductor, a lo que ella Mica respondió con un contundente "los amo".

Mica Tinelli - saludo navideño

En paralelo, la empresaria textil sintió la necesidad de detenerse, mirar hacia atrás y hacer un balance profundo de todo lo vivido durante 2025, un año atravesado por aprendizajes, desafíos y un intenso sube y baja de emociones. Entre los episodios más significativos, se destacan la separación de Lisandro López y la situación que se desencadenó a partir de la denuncia presentada por Juanita Tinelli, que derivó en una fuerte interna familiar.

En sus Instagram Stories, Mica posteó una imagen dibujada de estrellas y velas rojas junto a un sobre sostenido por dos manos del que sale una nota con sus pedidos para Papá Noel. "Querido Santa: Quiero paz mental, gozar el presente, perdonarme y amarme; y agradecer en todo momento", reza su cartita navideña.