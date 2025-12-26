La reacción de Marcelo Tinelli luego del furioso descargo de la dueña del hotel donde grabó su reality
Susana Balbo, propietaria del hotel de Mendoza donde Marcelo Tinelli grabó varias escenas para su reality por canje y luego se burló de las instalaciones, contó cuál fue la reacción del conductor.
Tras el escándalo que protagonizó Marcelo Tinelli con la dueña de un hotel de Mendoza, luego de finalizar las grabaciones de su reality realizado bajo la modalidad de canje y burlarse de las instalaciones, el empresario decidió dar marcha atrás y pedirle disculpas a la propietaria, Susana Balbo.
La repercusión no tardó en escalar y el malestar fue inmediato por parte de la propietaria del hotel, quien se expresó para el medio local Los Andes, donde aclaró el por qué de su enojo. Frente a ese escenario adverso, Tinelli optó por retractarse y realizó un pedido de disculpas con la intención de descomprimir la situación y reparar el daño generado.
“Eso fue para mí un trago amargo. Yo me enojé con Marcelo. Le escribí y me pidió disculpas, me mandó varios WhatsApp hablados pidiéndome disculpas porque ridiculizaron algo que no es verdad”, contó la mujer, explicando que en el reality se mostraron situaciones irreales dejando mal parado a las instalaciones del hotel.
"Es un hotel con inteligencia artificial y todo lo que tenés en tu suite lo podes manejar desde una tablet. Lo ridiculizaron y por querer ser popular también ridiculizaron la cocina y que la chef está considerada una de las mejores de Argentina. Y dijeron: no, a mí denme una milanga. Lo que le dije a Marcelo fue: 'si vos querías mostrarte popular no hubieras venido a mi hotel'", continuó firme la empresaria en desacuerdo con el accionar de Tinelli.
Y siguió contra la actitud del conductor: "A mí un poco me molestó porque fue ridiculizar algo que se hizo con mucho amor y cariño y me preocupó especialmente por mi hija que dirige ese hotel y lo que ha logrado todo los logros del hotel. Tinelli va a mi hotel desde que inauguró, siempre que venía a Mendoza paraba en mi hotel. Ahora no va más después que tuvimos esta discusión”.
“Me llamó y me preguntó si podíamos cerrar el hotel durante 10 días para él y toda su familia, que iban a hacer una serie. Y le dije que sí pero nunca nos dijo lo que iban a filmar y cómo lo iban a filmar. Fue una mala sorpresa. Aparte le habíamos pedido que no aparecieran la cara de los empleados nuestros, porque ellos habían pedido que no querían aparecer. Y les hicieron firmar una autorización de uso de las imágenes y salieron todos, y ellos no querían eso”, concluyó la empresaria desencantada con el accionar del conductor.
