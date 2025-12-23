En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Presupuesto
Gobierno

Diego Santilli habló en A24 del presupuesto: "Es probable que el Senado apruebe lo que salió de Diputados"

El ministro del Interior se mostró confiado por la sesión del próximo viernes en el Congreso y además cargó contra el peronismo por las peleas en Quilmes y Lanús: “Es parte de lo que la gente no quiere más”, destacó.

Diego Santilli habló en A24 del presupuesto. 

Diego Santilli se refirió a los momentos de tensión vividos en Quilmes y en Lanús con movimientos sociales contra los intendentes: “Esto no se aguanta más, el patriotismo, es lo que repudia la gente”, comentó el ministro del Interior y aclaró sobre la interna del peronismo: “Este tipo de cosas saturan a la gente y por eso perdieron las elecciones” dijo, en tanto, sobre la votación del viernes en el Senado se mostró confiado: “Argentina necesita presupuesto ”.

Leé también Diego Santilli recibió al gobernador de La Pampa para negociar el Presupuesto antes de las sesiones extraordinarias
Diego Santilli recibió al gobernador de La Pampa para negociar el Presupuesto antes de las sesiones extraordinarias. (Foto: Presidencia)

En A24, Santilli también se refirió a las inundaciones en la Panamericana: “Este es un tema que se debe analizar, porque tiene que ver con el sistema con el que vivió la sociedad y se tiene que cumplir la ley y el concesionario tiene que responder”.

La gente votó a Milei para que termine la sanción y para que se acabe la inseguridad. La violencia no es el camino, eso es lo que mira la gente”, comentó el funcionario y agregó que desde que asumió el cargo: “Avanzamos con los temas, tenemos media sanción del presupuesto y hay un equipo enorme”.

Sobre la relación entre Milei y Macri, sostuvo: “Estuve en la reunión entre el candidato Milei y el expresidente Macri en Olivos y nos comprometimos y apoyamos siempre a esta gestión. Lo sostuvo el espacio amarillo en el Congreso y estoy agradecido con el PRO por el apoyo del otro día al presupuesto”.

Embed

En tanto sobre la capacitación entre la Ciudad y el Gobierno, Santilli indicó: “Me consta el trabajo que está haciendo Luis Caputo con Jorge Macri para tratar de ponerse de acuerdo antes de que llegue un fallo adverso. Con Córdoba tenemos un acuerdo, con La Pampa se firmó, con Santa Fe no tenemos acuerdo, pero se está trabajando en ese sentido con todos”.

Argentina necesita presupuesto, espero que el viernes pueda seguir. Es probable que el Senado decida salir con la media sanción que salió de Diputados y luego se irá resolviendo los temas que hay que modificar”, indicó el ministro ahora de una votación clave.

La nueva Ley de empleo, Capitanich, la política y la economía

“Capitanich, que devastó Chaco y lo que fue el gobierno anterior, le debería dar vergüenza hablar. Han destruido la educación, la salud, todo… no puede ser lo que dicen”, indicó Santilli sobre los reclamos del ex gobernador del Chaco.

Por su parte, sobre un posible estallido social y la nueva ley laboral remarcó: “No se generan puestos formales y una Pymes neta formal desde hace 15 años en Argentina. El 50 por ciento de la masa laboral es informal y quieren seguir en ese núcleo y no miran cómo hacen otros países del mundo y, además, la reforma no toca los derechos del laburante”.

La política está en una crisis y pese a que Javier Milei está trabajando duro y sumó diputados y senadores, todavía no alcanza. Yo lo que veo que es un ataque al Gobierno porque les fue bien en las elecciones y quieren que le vayan bien”, indicó el titular de la cartera del interior. “A la economía la veo bien, se está trabajando bien. Soy positivo hacia delante y con el presupuesto lo vamos a lograr”, cerró Diego Santilli.

