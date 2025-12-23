Diego Santilli habló en A24 del presupuesto: "Es probable que el Senado apruebe lo que salió de Diputados"

Embed

En tanto sobre la capacitación entre la Ciudad y el Gobierno, Santilli indicó: “Me consta el trabajo que está haciendo Luis Caputo con Jorge Macri para tratar de ponerse de acuerdo antes de que llegue un fallo adverso. Con Córdoba tenemos un acuerdo, con La Pampa se firmó, con Santa Fe no tenemos acuerdo, pero se está trabajando en ese sentido con todos”.

“Argentina necesita presupuesto, espero que el viernes pueda seguir. Es probable que el Senado decida salir con la media sanción que salió de Diputados y luego se irá resolviendo los temas que hay que modificar”, indicó el ministro ahora de una votación clave.

La nueva Ley de empleo, Capitanich, la política y la economía

“Capitanich, que devastó Chaco y lo que fue el gobierno anterior, le debería dar vergüenza hablar. Han destruido la educación, la salud, todo… no puede ser lo que dicen”, indicó Santilli sobre los reclamos del ex gobernador del Chaco.

Por su parte, sobre un posible estallido social y la nueva ley laboral remarcó: “No se generan puestos formales y una Pymes neta formal desde hace 15 años en Argentina. El 50 por ciento de la masa laboral es informal y quieren seguir en ese núcleo y no miran cómo hacen otros países del mundo y, además, la reforma no toca los derechos del laburante”.

“La política está en una crisis y pese a que Javier Milei está trabajando duro y sumó diputados y senadores, todavía no alcanza. Yo lo que veo que es un ataque al Gobierno porque les fue bien en las elecciones y quieren que le vayan bien”, indicó el titular de la cartera del interior. “A la economía la veo bien, se está trabajando bien. Soy positivo hacia delante y con el presupuesto lo vamos a lograr”, cerró Diego Santilli.