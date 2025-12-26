El Gobierno anunciará la reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas

El Gobierno tiene listo el proyecto para reestructurar la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lo anunciarían Adorni y Presti el martes en Casa Rosada. Foto: Archivo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió un informe del ministro de Defensa, Carlos Presti, con lo cual el Gobierno terminaba este viernes de diseñar la reestructuración total de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que según confirmaron fuentes del gobierno a A24.com, será presentada oficialmente el próximo martes en la última conferencia de prensa del año en la Casa Rosada.
El Gobierno, a propuesta del ex jefe del Ejército, plantea la división del organismo en dos: por un lado, una nueva para el personal de defensa y, por otro, una obra social específica para los efectivos que dependen del ministerio de Seguridad.
En ese marco, este viernes Presti le acercó a Adorni la propuesta final. Ahora, el presidente Javier Milei y el jefe de ministros, junto con la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, terminaban de definir la letra chica del decreto, que sería publicado en el Boletín Oficial el próximo martes.
Se trata de IOSFA, la tercera obra social más grande del Estado, que cuenta actualmente con unos 600.000 afiliados, pero tiene una deuda de $ 200.000 millones que provocó una fuerte crisis y denuncias de los efectivos militares y de seguridad, por demoras y cancelaciones en las prestaciones.
A esa crisis, se sumó la denuncia del gobierno sobre presuntas irregularidades detectadas de administraciones anteriores y el inicio de una investigación (auditoría) sobre el manejo de la obra social.
Adorni recibió a Presti en Casa Rosada
Desde que dejó el cargo de jefe del Ejército para asumir como ministro de Defensa, Presti mantuvo varias reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para tratar de acordar una solución.
La propuesta, según había anticipado Presti en una entrevista con A24 la semana pasada, propone dividir al IOSFA en dos organismos, para que uno se haga cargo de las prestaciones para los efectivos de seguridad, como son la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el otro, de las Fuerzas Armadas.
En estas horas, la Casa Rosada terminaba de definir a cuál de las dos nuevas obras sociales serán afectados los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura.
La obra social de los militares pasaría a ser independiente y quedaría al mando de un militar en actividad con experiencia en el Hospital Militar, según anticipó Presti.
En una entrevista con A24, Presti lo había anticipado: “la solución que le voy a presentar al jefe de Gabinete, vengo haciendo un trabajo, va a haber una de seguridad, por un lado, y de las FF.AA. por otro, vamos a presentar una nueva obra social para las FF.AA. con la presidencia de un militar a cargo”.
Según trascendió, Economía se habría comprometido a financiar la deuda y la reestructuración de IOSFA, para garantizar la continuidad de las prestaciones.
La medida será anunciada en medio de críticas por una crisis en las prestaciones y los recientes suicidios de cuatro militares en pocos días, uno de ellos perteneciente al cuerpo de granaderos que trabajaba afectado a la seguridad de la Quinta presidencial de Olivos.
La situación crítica de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) se convirtió en uno de los primeros frentes de gestión para el nuevo ministro de Defensa, quien anunció una auditoría integral.
La auditoría buscará determinar el origen del déficit financiero que arrastra el sistema, supervisar los contratos existentes con prestadores de salud y transparentar la administración de recursos.