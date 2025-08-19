En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Campaña
CAMPAÑA ELECTORAL

Javier Milei retomará la campaña en la provincia de Buenos Aires: para cuándo reprogramó el acto en Junín

El presidente Javier Milei reprogramó para el lunes próximo el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Junín, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por lluvias y vientos fuertes.

El acto de La Libertad Avanza reprogramó para el próximo lunes el acto en Junín. (Foto: archivo).

Leé también La Libertad Avanza confirmó su lista en CABA: Patricia Bullrich al Senado y Alejandro Fargosi a Diputados
Los candidatos de La Libertad Avanza junto a Karina Milei. 

Desde la Casa Rosada habrían reprogramado la actividad para el lunes próximo, sin cambios en su formato. Milei se presentaría alrededor de las 20 horas y será precedido por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional del frente Avanza La Libertad. En el Teatro San Carlos, con capacidad para 2000 personas, se tomará además una foto con los 20 postulantes bonaerenses al Congreso, junto a dirigentes locales que competirán por lugares en la Legislatura y el Senado provincial.

javier Milei anticipó la campaña electoral de LLA contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero se encendieron las alertas por el plan económico en medio de l visita del FMI. Foto Presidencia. .jpg

La posibilidad de posponer el encuentro ya circulaba desde el lunes temprano porque el Servicio Meteorológico Nacional había lanzado una alerta por las intensas lluvias. La decisión final se terminó de delinear en la mesa política de La Libertad Avanza, integrada por Santiago Caputo, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y Sebastián Pareja, además del respaldo de Cristian Ritondo y Diego Santilli.

El oficialismo prepara, en paralelo, una serie de actos claves. Tras Junín, Milei encabezaría el 27 de agosto un acto en Lomas de Zamora, ya en el inicio formal de la campaña nacional. El cierre de la primera etapa será en un club ubicado entre Moreno y General Rodríguez, un territorio que consideran determinante para competir voto a voto contra el peronismo en el Conurbano.

También se evalúa un encuentro masivo de fiscales en el Live Arena de Tortuguitas, con capacidad para 13.500 personas. La meta de La Libertad Avanza es reclutar más de 40.000 fiscales para controlar las elecciones en las que todavía se utilizará el sistema de papel.

Diego Santilli y los otros 5 candidatos a diputados nacionales que el PRO aportó a la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires se ponen a disposición de la estrategia de campaña de la mesa chica de Karina Milei. Foto PRO

Según las últimas encuestas recibidas por los dirigentes de LLA, el panorama electoral que manejan muestra una disputa cerrada. Admiten que en la Tercera Sección podrían quedar relegados, mientras que en la Primera prevén una ventaja ajustada. Estiman márgenes más amplios en la Quinta, Sexta y Séptima secciones, y mayor cautela en la Segunda, Cuarta y Octava. Esos cálculos fueron expuestos en una reunión de campaña con referentes del PRO, entre ellos Ritondo y Pareja.

Mientras tanto, los candidatos continúan con la agenda territorial: Ritondo y Guillermo Montenegro harán recorridas en Mar de Ajó, Santilli visitará Pergamino con Natalia Blanco, y el postulante a senador Diego Valenzuela planea visitar distritos de peso como San Martín, Moreno, Vicente López, San Fernando, José C. Paz y San Miguel.

