Javier Milei retomará la campaña en la provincia de Buenos Aires: para cuándo reprogramó el acto en Junín

También se evalúa un encuentro masivo de fiscales en el Live Arena de Tortuguitas, con capacidad para 13.500 personas. La meta de La Libertad Avanza es reclutar más de 40.000 fiscales para controlar las elecciones en las que todavía se utilizará el sistema de papel.

Diego Santilli y los otros 5 candidatos a diputados nacionales que el PRO aportó a la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires se ponen a disposición de la estrategia de campaña de la mesa chica de Karina Milei. Foto PRO

Según las últimas encuestas recibidas por los dirigentes de LLA, el panorama electoral que manejan muestra una disputa cerrada. Admiten que en la Tercera Sección podrían quedar relegados, mientras que en la Primera prevén una ventaja ajustada. Estiman márgenes más amplios en la Quinta, Sexta y Séptima secciones, y mayor cautela en la Segunda, Cuarta y Octava. Esos cálculos fueron expuestos en una reunión de campaña con referentes del PRO, entre ellos Ritondo y Pareja.

Mientras tanto, los candidatos continúan con la agenda territorial: Ritondo y Guillermo Montenegro harán recorridas en Mar de Ajó, Santilli visitará Pergamino con Natalia Blanco, y el postulante a senador Diego Valenzuela planea visitar distritos de peso como San Martín, Moreno, Vicente López, San Fernando, José C. Paz y San Miguel.