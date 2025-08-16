En vivo Radio La Red
Política
La Libertad Avanza
Buenos Aires
Cierre de listas

La Libertad Avanza confirmó su lista en CABA: Patricia Bullrich al Senado y Alejandro Fargosi a Diputados

El oficialismo también determinó que el economista Agustín Monteverde sea el segundo en la Cámara alta y Patricia Holzman sea la escolta en la baja.

Los candidatos de La Libertad Avanza junto a Karina Milei. 

Se confirmó la lista porteña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Patricia Bullrich y el abogado Alejandro Fargosi serán encabezan las aspirantes del gobierno para el senadores y diputados, en tanto el economista Agustín Monteverde será el segundo candidato para el Senado y Patricia Holzman, de la Fundación Judaica, irá a Diputados

Leé también Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre
Karina Milei y Mauricio Macri negocian ahora los nombres de los candidatos a diputados nacionales en CABA, mientras que Cristian Ritondo lo hace por provincia de Buenos Aires. Pero un veto de Karina volvió a tensar la negociación. Foto: Archivo.

De esta manera, la ministra de Seguridad encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales y estará acompañada por Agustín Monteverde. Completan el cuadro de la Cámara alta Pilar Ramírez, armadora en CABA de Karina Milei, y Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación.

En tanto que debajo de Fargosi, exconsejero de la Magistratura, irá la contadora Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica. En tercer lugar buscará revalidar su cargo el actual diputado Nicolás Emma, abogado y coordinador de la campaña de La Libertad Avanza en 2021. Actualmente ocupa la banca que dejó el Presidente para asumir el Poder Ejecutivo.

Cuarta en la lista para diputados nacionales aparece Sabrina Ajmechet, referenciada en Patricia Bullrich. También, actualmente integra de la Cámara de Diputados, a donde llegó bajo la lista amarilla del PRO. En el quinto lugar aparece Fernando De Andreis.

Antonela Giampieri es la otra candidata que aporta el PRO a la lista oficialista. Completan la nómina para diputados Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

U75KCJDGBFATJA2LIADVMQJMBM
Carlos Torrendell, Patricia Bullrich, Karina Milei, Agustín Monteverde y Pilar Ramírez, candidatos a senadores por CABA de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich y Luis Petri competirán por una banca para la LLA

Patricia Bullrich había confirmado la novedad de su candidatura el último viernes con un posteo en X, aunque el rumor corría por los pasillos de Casa Rosada desde hacía semanas.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió la excandidata a Presidente de Juntos por el Cambio en 2023.

Su par en Defensa, Luis Petri, también formalizó su postulación para encabezar la lista de diputados nacionales por Mendoza, según lo anunció Alberto Conejo y Karina Milei le dio la bienvenida al afiliarse a la Libertad Avanza para ser parte del partido en las próximas elecciones.

El gobernador de Mendoza anunció que Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza. A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.

Así quedaron las listas de LLA en CABA

Lista Senadores LLA CABA

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Pilar Ramirez

Carlos Torrendell

Lista Diputados LLA CABA

Alejandro Eduardo Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Mario Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams

