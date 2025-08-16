La Libertad Avanza confirmó su lista en CABA: Patricia Bullrich al Senado y Alejandro Fargosi a Diputados

Antonela Giampieri es la otra candidata que aporta el PRO a la lista oficialista. Completan la nómina para diputados Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.
Carlos Torrendell, Patricia Bullrich, Karina Milei, Agustín Monteverde y Pilar Ramírez, candidatos a senadores por CABA de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich y Luis Petri competirán por una banca para la LLA
Patricia Bullrich había confirmado la novedad de su candidatura el último viernes con un posteo en X, aunque el rumor corría por los pasillos de Casa Rosada desde hacía semanas.
“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió la excandidata a Presidente de Juntos por el Cambio en 2023.
Su par en Defensa, Luis Petri, también formalizó su postulación para encabezar la lista de diputados nacionales por Mendoza, según lo anunció Alberto Conejo y Karina Milei le dio la bienvenida al afiliarse a la Libertad Avanza para ser parte del partido en las próximas elecciones.
El gobernador de Mendoza anunció que Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza. A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.
Así quedaron las listas de LLA en CABA
Lista Senadores LLA CABA
Patricia Bullrich
Agustin Monteverde
Pilar Ramirez
Carlos Torrendell
Lista Diputados LLA CABA
Alejandro Eduardo Fargosi
Patricia Holzman
Nicolas Mario Emma
Sabrina Ajmechet
Fernando de Andreis
Antonela Giampieri
Andres Leone
Valeria Rodrigues Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Manuel Bensusan
Guadalupe Baulos
Roberto Andrés Campos
Daiana Bravo Ckacka
Hector Francisco Aguirre
Cristina Liliana Ballesteros
Alberto Arco
María Vildoza
Arturo García Rams