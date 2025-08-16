La Libertad Avanza confirmó su lista en CABA: Patricia Bullrich al Senado y Alejandro Fargosi a Diputados

Antonela Giampieri es la otra candidata que aporta el PRO a la lista oficialista. Completan la nómina para diputados Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan, Guadalupe Baulos, Roberto Andrés Campos, Daiana Bravo Ckacka, Héctor Francisco Aguirre, Cristina Liliana Ballesteros, Alberto Arco, María Vildoza y Arturo García Rams.

Carlos Torrendell, Patricia Bullrich, Karina Milei, Agustín Monteverde y Pilar Ramírez, candidatos a senadores por CABA de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich y Luis Petri competirán por una banca para la LLA

Patricia Bullrich había confirmado la novedad de su candidatura el último viernes con un posteo en X, aunque el rumor corría por los pasillos de Casa Rosada desde hacía semanas.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió la excandidata a Presidente de Juntos por el Cambio en 2023.

Su par en Defensa, Luis Petri, también formalizó su postulación para encabezar la lista de diputados nacionales por Mendoza, según lo anunció Alberto Conejo y Karina Milei le dio la bienvenida al afiliarse a la Libertad Avanza para ser parte del partido en las próximas elecciones.

El gobernador de Mendoza anunció que Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza. A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.

Así quedaron las listas de LLA en CABA

Lista Senadores LLA CABA

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Pilar Ramirez

Carlos Torrendell

Lista Diputados LLA CABA

Alejandro Eduardo Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Mario Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams