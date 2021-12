El senado bonaerense dio media sanción para habilitar la reelección de los intendentes

El proyecto finalmente aprobado esta tarde, con el voto en contra de los legisladores del Frente Renovador, la Coalición Cívica y los que responden a la exgobernadora Vidal, modifica el artículo 7 de esa norma y establece que "los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley".

Además,legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares "durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período".

"Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente", remarca la iniciativa aprobada. Con esto último se puso freno a las licencias que toman los jefes comunales antes de cumplir dos años consecutivos en su segundo mandato para así poder volver a presentarse en 2023.

Polémica por la reelección de los intendentes

Los diputados y senadores que responden a Sergio Massa habían avisado que no iban a acompañar la ley y que tampoco darían los votos para habilitar el tratamiento.

El líder del Frente Renovador ratificó la postura de su espacio. "Creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia", aseguró.

Por otro lado, los diputados que le responden le presentaron una nota al presidente de la Cámara Federico Otermin pidiéndole que "tenga a bien no incluir ningún tema de cambio en las reglas electorales sin el debido debate o tratamiento en las comisiones de esta honorable casa de leyes"; en otros términos, no habilitan el tratamiento sobre tablas y que el tema no se discuta hasta que no se abran las comisiones en marzo.

La próxima contienda sobre este tema será en Diputados, donde el tema tiene el rechazo de los legisladores que responden a María Eugenia Vidal, la Coalición Cívica, Evolución Radical, la izquierda y los liberales. Por ahora, según fuentes de uno de los espacios que se opone están en 29 votos en contra. Necesitan 31 para poder bloquear la iniciativa.